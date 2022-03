Le contrebandier cachait serpents et lézards cornus dans son pantalon

11/03/2022

Des serpents et des lézards cornus dans le pantalon: c'est la méthode audacieuse qu'un contrebandier avait choisie pour tenter d'introduire les reptiles aux Etats-Unis.

Lorsque l'homme, un Américain de 30 ans, a été intercepté fin février à la frontière avec le Mexique près de San Diego (Californie), les douaniers ont découvert au total 52 animaux dissimulés sur sa personne.



On ignore si c'est un mouvement suspect sous ses vêtements qui a attiré l'attention des douaniers lors de son arrivée à la frontière mais ils lui ont demandé de se ranger sur le côté pour le fouiller.



Le passeur avait enfermé les reptiles - neuf serpents et 43 lézards cornus - dans des petits sacs en plastique qu'il avait cachés "sous sa veste, dans les poches de son pantalon et au niveau de son entrejambe", expliquent les douanes américaines dans un communiqué publié lundi.



"Les contrebandiers sont prêts à essayer n'importe quoi pour tenter de faire passer leurs produits, ou dans ce cas des reptiles vivants, de l'autre côté de la frontière", commente Sidney Aki, l'un des responsables des douanes de San Diego. Les animaux, qui appartiennent pour certains à des espèces menacées, ont été placés en observation tandis que le contrebandier a été arrêté.