Le contrat faramineux de Beyoncé avec Netflix

27/04/2019

Netflix a régalé les fans de Beyoncé avec «Homecoming». Ce documentaire, piloté par «Queen B» et sorti le 17 avril, plonge dans les coulisses de son concert au Festival Coachella en 2018 et dévoile l'intimité de la star. Il est le premier des trois projets que l'interprète de «If I were a boy» concocte avec la plateforme de streaming. Un juteux contrat qui aurait rapporté pas moins de 60 millions d'euros de dollars à la star de 37 ans, écrit «Variety». Rien que le documentaire «Homecoming» lui aurait permis d'empocher 20 millions de dollars.

La chaîne de «Game of Thrones» HBO était également en lice pour diffuser le film de l'épouse de Jay-Z -avec laquelle elle a déjà collaboré dans le passé- mais a été dépassée par Netflix qui a fait une offre pécuniaire à laquelle elle ne pouvait pas s'aligner, écrit le site Vulture.

Beyoncé occupait la troisième place des chanteuses les plus rémunérées en 2018 avec 60 millions de dollars de revenus selon «Forbes». Le magazine américain estimait cette année-là la fortune personnelle de la chanteuse à 355 millions de dollars.