Le concert "Space Opera: une étoile m'a dit": Une plongée dans l’ espace

03/10/2022

La Fondation des cultures du monde (FCM) a organisé, vendredi soir au Théâtre Royal à Marrakech, un concert musical sous le thème: "Space Opera: une étoile m'a dit".



Lors de ce voyage musical, organisé en partenariat avec l'Université Cadi Ayyad (UCA), des chanteurs et des musiciens du Sénégal, de l'Inde, de l'Italie et du Maroc ont interprété avec brio des chansons qui ont plongé le public, notamment des étudiants, dans le monde magique de l'espace.



"Ce concert s'inscrit dans le cadre de la 24ème édition de "Come To My Home", un événement qui réunit des artistes, des musiciens et des intellectuels du monde entier, dans le cadre d’un groupe musical de la Fondation, où ils se réunissent autour d'un thème particulier pour chaque édition", a indiqué Younes Jabbari, membre de la FCM, dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP.



Le concert "Space Opera : une étoile m'a dit" a été donné par un groupe musical composé de 15 artistes issus de différentes cultures à travers le monde, ainsi que des étudiants qui poursuivent leurs études à l'Université Cadi Ayyad, qui ont interprété des chansons, en parfaite harmonie avec le thème de cette édition, a relevé M. Jabbari.



Et de souligner que la participation des étudiants universitaires à cette édition s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat entre l'Université Cadi Ayyad de Marrakech et la Fondation des cultures du monde, qui porte sur l’organisation conjointe d’activités culturelles et scientifiques, au profit des étudiants et des jeunes.



Association marocaine à vocation nationale et internationale, la Fondation des cultures du monde a pour objectif de favoriser la connaissance et la promotion de la culture marocaine, ainsi que des valeurs fondées sur le dialogue et le respect de l'autre, à travers l'interaction et le croisement des cultures.



Elle est conçue comme un réseau international dont l'ouverture aux contributions d'où qu'elles viennent, pourvu que leurs auteurs partagent les valeurs communes, est l'atout majeur. Elle œuvre pour un dialogue libre entre les créateurs dans toutes les parties du monde.