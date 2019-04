Le commerce, un secteur économique vital

Le commerce est un secteur ‘’vital’’ pour l’économie nationale, a affirmé le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique, Moulay Hafid El Alamy.

Intervenant lors d’une rencontre régionale sur le commerce, l’industrie et les services, organisée vendredi à Fès, M. El Alamy a indiqué que les rencontres régionales sur le secteur interviennent en application des Hautes Orientations Royales qui soulignent que ‘’les stratégies sectorielles doivent être partagées au niveau des régions et auprès des opérateurs qui vivent de ces activités’’.

Ces rencontres s’assignent pour objectif principal d’élaborer des propositions qui seront soumises au débat lors des Assises nationales sur le commerce, prévues en avril à Marrakech, dans la perspective d’alimenter la Stratégie nationale du commerce, a souligné le ministre, ajoutant qu’il s’agit aussi d’apporter ‘’une contribution concrète’’ sur le commerce lors des Assises nationales sur la fiscalité de mai prochain, rapporte la MAP.

‘’Nous travaillons d’arrache-pied pour que l’ensemble des Chambres de commerce mobilisent autour d’elles tous les intervenants du secteur du commerce pour contribuer à la mise en place très rapidement d’une stratégie complète’’, a poursuivi le ministre, rappelant que le secteur du commerce au Maroc emploie 1,5 million de personnes, représentant ainsi le 2ème secteur pourvoyeur d’emplois au niveau national.

De son côté, le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, a indiqué que cette rencontre régionale constitue l’occasion d’établir un diagnostic du secteur en dressant un état des lieux des problèmes dont souffre le secteur, dans le but de la mise en place d’une Stratégie nationale du commerce conformément aux Hautes instructions Royales.

Lors de cette rencontre, le président de la Chambre de commerce, d’industrie et des services, Badr Tahiri, a présenté une série de recommandations élaborées en concertation avec les opérateurs locaux du commerce, de l’industrie et des services, dans la but de les prendre en considération lors de la mise en place de la Stratégie nationale sur le secteur.

Pour sa part, le président de la Fédération des Chambres de commerce, d’industrie et de services au Maroc, Omar Mourou, a mis en relief l'importance du ‘’partenariat stratégique’’ avec le ministère de tutelle, laquelle devra opérer un ‘’changement profond’’ dans la méthodologie de travail des Chambres, afin d’être au service des professionnels et de l’économie nationale.

Il a fait constater que le secteur du commerce fait face à de ‘’véritables problématiques’’ dues à l’absence d’une vision claire, à la multiplicité des intervenants et au cumul des dysfonctionnements d’ordre structurel, qui ont impacté négativement une grande partie des commerçants et des professionnels, estimant que les Assises nationales du commerce se veulent un moment de réflexion nécessaire pour établir des mesures et des normes à même de favoriser la convergence des efforts de l’ensemble des intervenants.

Initiée par la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Fès-Meknès, cette rencontre régionale s’assignait pour objectifs l’étude des moyens de développer et d'appuyer le secteur du commerce à la lumière des mutations actuelles, la recherche de véritables modèles de développement et de décollage économique et l’élaboration d’un plan pour permettre au secteur du commerce d’ouvrir des perspectives encore plus prometteuses.