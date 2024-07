Le commerce mondial reprend sa croissance au premier trimestre 2024

Les exportations de l'Europe n'ont cependant pas progressé et celles de l'Afrique ont diminué de 5%, selon la CNUCED

11/07/2024

La croissance a été tirée par le dynamisme du commerce avec les Etats-Unis et les pays en développement, ainsi que dans les secteurs liés à l'énergie verte et à l'intelligence artificielle, selon l'ONU commerce et développement (CNUCED).



« Les tendances du commerce mondial sont devenues positives au premier trimestre 2024, la valeur des échanges de biens augmentant d'environ 1% d'un trimestre à l'autre et celle des échanges de services d'environ 1,5%», a constaté l’agence onusienne dédiée à la promotion d'un développement inclusif et durable grâce au commerce et aux investissements.



Selon le dernier Global Trade Update publié par ONU commerce et développement le 2 juillet dernier, la croissance est principalement due à l'augmentation des exportations de la Chine (9%), de l'Inde (7%) et des États-Unis (3 %), a.

L’organisme note, en revanche, que les exportations de l'Europe n'ont pas progressé et celles de l'Afrique ont diminué de 5%.



Le rapport prévoit que l'augmentation ajoutera environ 250 milliards de dollars au commerce des biens et 100 milliards de dollars au commerce des services au premier semestre 2024 par rapport au second semestre 2023.



Les perspectives commerciales à court terme sont prudemment optimistes, car les prévisions mondiales de croissance du PIB se maintiennent autour de 3% pour 2024.

Le rapport indique que si les tendances positives persistent, le commerce mondial en 2024 pourrait atteindre près de 32.000 milliards de dollars, mais il est peu probable qu'il dépasse le niveau record enregistré en 2022.



Le commerce Sud-Sud donne le ton



Le commerce dans les pays en développement et le commerce Sud-Sud ont augmenté d'environ 2%, tant pour les importations que pour les exportations, au cours du premier trimestre 2024.

En comparaison, les pays développés ont vu leurs importations stagner et leurs exportations augmenter modestement de 1%.



Le commerce Sud-Sud a augmenté de 2% au premier trimestre 2024. Toutefois, sa valeur reste nettement inférieure aux niveaux de 2022, puisque sa moyenne mobile sur quatre trimestres reste négative à -5%.



Les secteurs de l'énergie verte et de l'intelligence artificielle enregistrent une forte hausse

Le rapport souligne que la croissance des échanges varie considérablement d'un secteur à l'autre, les produits liés à l'énergie verte et à l'intelligence artificielle connaissant des augmentations plus fortes.



La valeur commerciale des échanges des serveurs à haute performance a augmenté de 25% par rapport au premier trimestre 2023, tandis que les autres ordinateurs et unités de stockage informatique ont connu une hausse de 8%.

La valeur commerciale des véhicules électriques a également augmenté d'environ 25% entre 2022 et 2023.



Des perspectives positives tempérées par des défis géopolitiques et politiques



Malgré ces tendances positives, les perspectives pour 2024 sont tempérées par la crainte d'éventuels problèmes géopolitiques et par l'impact des politiques industrielles.

Le rapport indique que les tensions géopolitiques, l'augmentation des coûts de transport et les nouvelles politiques industrielles pourraient remodeler les schémas commerciaux mondiaux.



Depuis la fin de l'année 2022, on observe une augmentation de la concentration des échanges commerciaux entre des zones proches politiquement - phénomène aussi appelé "friend-shoring" - qui favorise les pays ayant des positions géopolitiques similaires.



Bien que cette tendance ait commencé à s'atténuer, le rapport met en garde contre le fait qu'une focalisation croissante sur les industries nationales et les restrictions commerciales pourrait entraver la croissance du commerce international.