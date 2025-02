Le commerce des services atteint de nouveaux sommets à l‘échelle mondiale

Avec une croissance de 9% sur un an au cours des trois premiers trimestres de 2024

11/02/2025

« La croissance du commerce des services a atteint de nouveaux sommets au troisième trimestre de 2024 », selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC).



Les données recueillies par l’organisation internationale font état d’une hausse des exportations de services de 16% en Asie, de 8% en Europe et de 7% en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et centrale et dans les Caraïbes.



D’après l’OMC, qui s'occupe des règles régissant le commerce international entre les pays, « une croissance marquée a également été enregistrée pour les importations dans toutes les régions, reflétant une forte demande pour divers services ».



Ces évolutions montrent que « les services constituent le point positif du commerce, avec une croissance de 9% sur un an au cours des trois premiers trimestres de 2024 », a-t-elle noté soulignant le fort contraste avec le commerce des marchandises qui n’a progressé que de 2% au cours de la même période.



Dans le détail, « les transports ont connu une hausse de 14 %, du fait de la hausse des tarifs de transport dans un contexte de perturbations persistantes sur les principales routes commerciales », a fait savoir l’organisation rappelant que les prix mondiaux du fret étaient près de quatre fois plus élevés qu'au troisième trimestre de 2023. Selon les données de Freightos, qui exploite une plateforme de réservation et de paiement pour le fret international, ils s’étaient élevés à environ 4.500 dollars américains.



Les exportations asiatiques de services de transport ont bondi de 32%, avec des sommets de 47% en Chine et de 40% à Singapour, a poursuivi l’OMC ajoutant que les statistiques mensuelles des principaux négociants asiatiques dans ce domaine suggèrent une croissance soutenue jusqu'à la fin de l'année.



Elle en veut pour preuve, les exportations chinoises de transport qui ont grimpé de 50% au cours du dernier trimestre la même année. Ce qui traduit une forte augmentation des expéditions.



En ce qui concerne les dépenses des voyageurs internationaux dans les économies étrangères, les chiffres montrent qu’elles ont « augmenté de 10% au troisième trimestre de 2024, et au cours des trois premiers trimestres de 2024, les recettes mondiales des voyages étaient 15% supérieures aux niveaux d'avant la pandémie ».



De l’avis de l’OMC, la croissance se stabilise après la poussée post-pandémique, et les programmes d’exemption de visa adoptés tout au long de 2024 par de nombreuses économies ont profité au tourisme international dans le monde entier, a-t-elle constaté rappelant que les arrivées de touristes internationaux avaient presque atteint leurs niveaux de 2019 au terme de l’année écoulée, suggérant ainsi une reprise complète du secteur, comme l’avait relevé l'ONU Tourisme.



S’agissant des voyages en 2024, le constat est qu’ils ont également été stimulés par le Championnat d'Europe de football de l'UEFA en Allemagne et les Jeux olympiques en France. L’organisation relève ainsi une augmentation de 7% des exportations de voyages de l'Europe par rapport à une base déjà élevée en 2023.



Elle fait aussi remarquer que de nombreuses économies africaines ont enregistré une croissance à deux chiffres, à l’instar de la Namibie (+32%), du Maroc (+19%) et de la Tanzanie (+18%).



Il est tout important de noter que les autres services commerciaux, représentant environ 60% du commerce total des services, ont augmenté en moyenne de 8% au cours du même trimestre.



Alors que les exportations de cette catégorie ont augmenté de 9% dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, et de 7% aux Etats-Unis, les économies d’Amérique du Sud et centrale et des Caraïbes ont pour leur part enregistré des taux de croissance à deux chiffres, très élevés. C’est notamment le cas du Chili (+32%), de l’Argentine (+26%) et du Pérou (+17%).



A rappeler également que les services livrables numériquement, tels que les services informatiques, financiers, commerciaux et d’assurance, ont été les principaux moteurs de la croissance.



D’après l’OMC, les services informatiques sont restés sur une tendance haussière entre janvier et septembre 2024, avec des exportations cumulées en hausse de 13% à l’échelle mondiale.



« Une croissance rapide des exportations de services informatiques a été enregistrée à la fois dans les économies développées et en développement, avec notamment une forte augmentation de 77% en Indonésie et une forte croissance de 37% à Maurice et de 18% aux Etats-Unis », a-t-elle observé.



Concernant les exportations de services informatiques de l'Union européenne, l’OMC estime qu’elles ont augmenté de 15% sur un an au cours des neuf premiers mois de 2024, ou de 10% si l'on exclut le plus grand exportateur de l'UE, l'Irlande.



Alain Bouithy