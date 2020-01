Le comité directeur du KACM approuve la transformation de la section football en club à activité unique

13/01/2020 Libé

Le comité directeur du Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM) a approuvé vendredi soir, lors d'une assemblée générale extraordinaire (AGE), la transformation de la section football en club à activité unique.

"Cette décision intervient dans la perspective de transformer le club en société anonyme. Elle servira les intérêts de la section football du KACM dans la mesure où, le club pourra désormais bénéficier de la subvention financière octroyée par le ministère de tutelle aux clubs de football (7 millions de DH)", a déclaré à la presse, le président du KACM-section football, Reda Naim.

Et d'ajouter que la transformation du KACM en société anonyme est une "solution adéquate" pour permettre au club de surmonter les difficultés financières auxquelles il fait face à chaque saison, précisant que le bureau dirigeant du Kawkab est en négociations sérieuses avec plusieurs investisseurs et institutions dans le cadre de cette transformation.

M. Naim a estimé que la prochaine assemblée générale ordinaire du KACM, section football sera une occasion pour adapter le statut de l’équipe avec la transformation en activité unique et en société sportive anonyme, et ce conformément au règlement de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Dans une déclaration similaire, le président du Comité directeur du KACM, Youssef Dahir, a fait savoir que lors de cette AGE, les membres du comité directeur ont rejeté sa démission de ses fonctions, relevant qu'ils ont convenu que cette démission devrait être présentée et examinée lors d’une assemblée générale ordinaire (AGO).

Dans ce sillage, M. Dahir a exprimé le souhait de voir l’AGO du KACM se tenir dans les plus brefs délais. Cette AGE a été aussi marquée par l’approbation de l’amendement des articles 6 et 28 du statut du club.