Le come-back de Taylor Swift

04/05/2019

Elle est de retour! Après plusieurs semaines de teasing intense, l’interprète de «Bad Blood» a entamé son grand retour musical avec un hit événement intitulé «ME!» en duo avec Brendon Urie du groupe Panic! At The Disco.

Ce nouveau morceau, qui bat déjà des records impressionnants, annonce aussi la sortie prochaine du septième album de Taylor Swift, deux ans après «Reputation».

Et pour le plus grand plaisir des fans, la célèbre chanteuse a révélé des indices sur ce septième opus: «Cet album est une belle histoire, a-t-elle confié dans le cadre d’une interview avec le journaliste américain Zach Sang. Il y a beaucoup à dire.

C’est assez profond et je suis très fière des paroles. Souvent, je choisis un premier hit parce que j’aime bien le sentiment qu’il transmet, sachant qu’il y a beaucoup plus d’aspects sur cet album qui sont très différents du premier extrait dévoilé. Je pense que les fans le remarqueront.»

Forte de ses nombreux hits, Taylor Swift s’inscrit aujourd’hui dans la liste des personnalités les plus influentes du monde. Une consécration pour la jeune femme qui ne cesse de surprendre.

Et le succès est tel que Taylor Swift a confié avoir besoin de faire le point de temps en temps. Elle se sert notamment de sa passion pour l’écriture afin de panser ses plaies, évoquer ses angoisses, ses idylles passées ou encore ses regrets: «J’ai toujours su que c’était le pilier de ma santé mentale, a-t-elle expliqué lors de l’évènement Time 100 Gala. Pour moi, l’écriture a toujours été une sorte d’armure protectrice.»