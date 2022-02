Le clash relancé entre Dwayne Johnson et Vin Diesel

11/02/2022

Le dernier épisode de la saga Fast and Furious, sorti en juillet dernier, a été un succès mondial, rapportant plus de 700 millions de dollars.



Après ce triomphe, Vin Diesel a tendu la main à Dwayne Johnson pour le convaincre de revenir terminer la saga dans Fast and Furious 10 (qui sortira en deux parties). La star de Jumanji, qui a participé aux épisodes 5, 6, 7 et 8, a décliné l'invitation, préférant se consacrer à la suite de son spin-off, Hobbs and Shaw.



Les deux gros bras, qui se sont fâchés après le tournage du 8ème volet, ne sont donc pas près de se retrouver. Par conséquent, face au refus de Dwayne Johnson, Vin Diesel et la production se sont tournés vers un autre colosse bien connu des fans de DC.



Samedi 29 janvier, on apprenait que Jason Momoa, alias Aquaman, venait d'être engagé pour rejoindre la franchise, probablement dans le rôle du nouveau méchant. Le comédien de 42 ans va ainsi prendre part à une nouvelle saga populaire après ses rôles dans Stargate Atlantis, Game of Thrones, Aquaman et Dune.



Cette annonce de casting va-t-elle contrecarrer les plans de Dwayne Johnson pour Hobbs and Shaw ? En tout cas, cela risque de remettre de l'huile sur le feu entre le comédien et Vin Diesel. En effet, The Rock avait l'intention d'engager Jason Momoa dans la suite de son spin-off.



Sur ses réseaux sociaux, l'ancien catcheur avait déjà fait part de son envie de travailler avec l'acteur hawaïen. Il lui avait même proposé d'incarner son frère dans le premier opus, mais Momoa avait dû décliner l'offre à cause d'un conflit d'emploi du temps.



"Jason et moi avons tout essayé pour qu'il puisse jouer mon frère dans Hobbs and Shaw, mais son planning était trop chargé. Dans le prochain film pour sûr", avait confié Johnson sur Instagram. L'artiste avait donc bien l'intention de s'offrir la carrure impressionnante de Jason Momoa pour le second opus des aventures d'Hobbs and Shaw.



Cependant, maintenant que ce dernier a rejoint la famille de Vin Diesel dans Fast and Furious 10, Dwayne Johnson ne pourra plus intégrer Momoa dans son spin-off, les deux franchises étant intimement liées. L'ex Khal Drogo de Game of Thrones aurait pu camper un nouveau frère pour The Rock. Il aurait aussi pu interpréter un allié solide ou un ennemi juré du duo formé par Johnson et Jason Statham.