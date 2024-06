Le cinéma marocain triplement récompensé au Festival Agora de Fès

13/06/2024

Le cinéma marocain a brillé triplement lors de la 7ème édition du Festival international Agora du cinéma et de la philosophie, organisée du 8 au 12 juin à Fès.



Ainsi, le film "Adam" de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani a décroché le deuxième Prix dans la catégorie du long métrage, tandis que le jeune réalisateur Mohamed Missaoui a été honoré pour son court métrage "Autumn", en remportant le Prix de l'espoir.



Par ailleurs, le public du festival, composé d'élèves et d'étudiants, a conjointement décerné le Grand Prix Ibn Rochd à "Murs effondrés" du réalisateur marocain Hakim Belabbes.

A l'issue du Festival international Agora du cinéma et de la philosophie, le film "I am Chance" du réalisateur belge Marc-Henri Wajnberg a remporté le Prix Ibn Rochd du long métrage.



Le Prix du court métrage est allé à "First Swim" du réalisateur grec Alexandros Kostopoulos alors que le deuxième Prix à "Palestine 87" du réalisateur palestinien Bilal Al-Khatib.



L'actrice tunisienne Ibaa Hamli a remporté le Prix de la meilleure actrice pour son rôle dans "Poussières d'étoiles" du réalisateur tunisien Mirvet Médini Kammoun, tandis que l'acteur marocain Mohamed Chbani a été sacré meilleur acteur pour son rôle dans le film "Le voleur de mémoire" de Mounir Alaoun.



Dans une déclaration à la MAP, Aziz Hadadi, président de l'Association des amis de la philosophie, organisatrice de l'événement, a précisé que le film "Murs effondrés" du réalisateur marocain Hakim Belabbes et le film "Dog" du réalisateur espagnol Maxi Velloso, ont remporté ex aequo le Grand Prix Ibn Rochd du Festival Agora du cinéma et de la philosophie, décerné par l'Association des amis de la philosophie, suite au choix du public du festival composé d'élèves et d'étudiants.



films étaient en lice pour les Prix du long et court métrages de cet événement cinématographique organisé par l'Association des amis de la philosophie avec le soutien du Centre cinématographique marocain et en partenariat avec la commune de Fès.



Cet événement cinématographique et philosophique a réuni des réalisateurs, des critiques de cinéma et des philosophes d'Argentine, de France, d'Italie, d'Espagne, de Belgique, de Tunisie, de Norvège et du Maroc.



Ce festival visait notamment à mettre en avant le riche patrimoine cinématographique et philosophique de la cité idrisside et à renforcer son rayonnement à l'international.

Une exposition de photos permettant au public de découvrir des œuvres alliant thèmes cinématographiques et philosophiques a été inaugurée en marge du festival.



Outre les projections, le programme comprenait des séances de dédicaces d'ouvrages cinématographiques et philosophiques dans les cafés culturels de la ville, des ateliers d'arts plastiques au Complexe culturel Al Houria pour les élèves et étudiants, ainsi qu'un master class animé par l'acteur marocain Rachid El Ouali.



Cette édition a également rendu hommage aux réalisateurs Hakim Belabbes (Maroc), Marwan Trabelsi (Tunisie) et Giusy Buemi (Italie).