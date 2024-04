Le cinéma marocain s'invite à Manille

25/04/2024

Le cinéma marocain était présent, mercredi à Manille, dans le cadre des projections de films organisées à l’occasion des célébrations des journées de la francophonie.



Initiée par l'ambassade du Maroc aux Philippines, la participation marocaine à cet événement, marquée par la projection du film "Mica" d’Ismaël Ferroukhi, a été une occasion pour le public philippin de découvrir les acquis du cinéma marocain et sa richesse culturelle.



Plateforme pour le dialogue interculturel, cet événement a constitué un moment fort pour célébrer la diversité et favorisé les échanges d’idées à travers l’art.



Véritable hymne à la persévérance, à la solidarité et à la force de l'esprit humain face à l'adversité, "Mica" a suscité des réactions positives témoignant de l’enthousiasme des Philippins pour découvrir le cinéma marocain.

"Ce film marocain est une fenêtre ouverte sur la culture d’un pays si lointain géographiquement des Philippines", a déclaré à la MAP, en marge de cette projection, l'artiste philippine Diane Marzan.



"J'ai toujours considéré que le cinéma est bien plus qu'un simple divertissement. Il s’agit d'un miroir des sociétés, des histoires, des espoirs et des défis", a-t-elle ajouté, notant que le septième art a le pouvoir de transcender les frontières, de connecter les cultures et de créer des passerelles entre les peuples.

"Les habits, le dialogue des personnages ainsi que les lieux où l’histoire s’est déroulée nous donnent un aperçu sur la culture du Maroc et sur l’importance du sport chez les Marocains", a-t-elle relevé.



Il s’agit d’une histoire captivante, qui donne de l’espoir et de l’énergie positive en termes de réalisation des rêves. "Nous avons assisté à des perspectives diverses et à des émotions vibrantes à travers ce film qui nous a permis de voyager à Casablanca et vivre l’aventure fulgurante d’un petit enfant issu d'un bidonville mais plein de rêves", a-t-elle dit.

Bouillon de culture

Salon



La 2ème édition du Salon du livre local de Larache s'est ouverte, mardi, avec un hommage posthume rendu au poète et académicien feu Hassan Tribak.

Organisé du 23 au 29 avril, en partenariat avec la commune de Larache et le centre culturel de Larache, cet événement, qui ambitionne de mettre en valeur les trésors des bibliothèques locales, sera marqué par des rencontre de signature de nouvelles publications, des romans et recueils de poésie, ainsi que des conférences intellectuelles et littéraires, des ateliers éducatifs et de divertissement, ainsi que des concerts musicaux.



Exposition



La Galerie d'art moderne Mohamed Drissi de Tanger abritera, du 3 au 24 mai, une exposition de l'artiste Youssef Saadoun.

Cette exposition, organisée sous la supervision de la direction régionale de la culture de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, est placée sous le thème "Vague bleue".

Youssef Saadoun est l'un des artistes-peintres marocains les plus connus. Il a participé à plusieurs expositions au Maroc et à l'étranger, en particulier en France, Espagne et Allemagne.



Rencontre



La Fondation Mohamed Daoud pour l'histoire et la culture a organisé, mardi, une rencontre culturelle dédiée à la présentation du livre "Nabch fi dakira" (fouille dans la mémoire) de Mustapha Hajjaj.

Cette rencontre a été encadrée par le chercheur Abdellatif Chahboun, l'écrivain Redouane Hdadou et la chercheuse Hasnae Mohamed Daoud

Le livre comprend des articles publiés par l'auteur sous forme de chroniques dans le journal "Achamal".