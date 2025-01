Le cinéma marocain présent à la 29ème édition du FESPACO

14/01/2025

235 films au total, toutes catégories confondues, issus de plusieurs dizaines de pays, dont le Maroc, sont retenus dans le cadre de la sélection officielle de la 29ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision d’Ouagadougou (FESPACO) prévue du 22 février au 1er mars prochain.



Le Maroc participera à ce grand rendez-vous biennal du cinéma panafricain, dans la catégorie "Documentaire", par le film "Everybody loves Touda", de Nabil Ayouch, et dans la catégorie "Documentaire long métrage" par le film "La mère de tous les mensonges" d’Asmae El Moudir, selon les organisateurs.



Dans la catégorie "Compétition FESPACO Shorts", le Maroc sera représenté par le documentaire "Assassinat" de Yassine Ait Fkir, dans la catégorie "Compétition semaine de la critique" et à la Section "Sukabè" par le film "Le Lac bleu" de Daoud Ouled-Syad.



A la Section "Panorama" le cinéma marocain sera présent à travers le film fiction "Backstage" d’Afef Ben Mahmoud et Khalil Benkirane, et le film fiction "Les divorcées de Casablanca" de Mohamed Bensouda.



Le délégué général du FESPACO, Moussa Alex Sawadogo, qui a tenu une conférence de presse vendredi à Ouagadougou, a fait savoir que le comité d'organisation a enregistré un total de 1.351 films de 48 nationalités d’Afrique et des Caraïbes.



M. Alex Sawadogo, cité par des médias, a ajouté que dans la sélection des films de fiction longs métrages, 17 films ont retenu l’attention du jury, soulignant que dans la catégorie documentaire long métrage, 15 films ont été sélectionnés.



La sélection officielle est composée de films qui reflètent la dynamique de la production du continent africain et l’esprit de créativité des réalisateurs, a-t-il dit.

Placée cette année sous le thème "Cinémas d'Afrique et identités culturelles", le festival mettra à l'honneur le Tchad en tant que pays invité.



Le Maroc, rappelle-t-on, s’est distingué lors de l’édition de 2019 du FESPACO à travers le film "Au temps où les Arabes dansaient" de Jawad Rhalib ayant décroché le prix "Etalon d’Argent", au moment où le prix de la "Critique cinématographique africaine" est revenu à "Indigo" de Selma Bargach.



Le long métrage "Fièvres" du réalisateur, Hicham Ayouch avait remporté le prix "Etalon d’or de Yennenga", distinction la plus prestigieuse à la 24ème édition du FESPACO en 2015.

Outre ce prix, le Maroc en a raflé d’autres lors de cette manifestation cinématographique panafricaine



Créé en 1969, le FESPACO est l'un des plus grands festivals de cinéma en Afrique. Il est organisé tous les deux ans.