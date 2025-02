Le cinéma marocain en vedette au festival international du film de Dublin

03/02/2025

Le festival international du film de Dublin (DIFF), prévu du 20 février au 2 mars, fera la part belle au cinéma marocain, à travers une journée entièrement dédiée au 7e art du Royaume et la projection de plusieurs longs métrages.



L'événement cinématographique le plus important d'Irlande prévoit de célébrer le cinéma marocain dans le cadre de son programme "Country in Focus", qui mettra en lumière la collaboration entre les deux pays ainsi que les opportunités offertes par le Maroc.



Organisé le 21 février avec le soutien de l'Ambassade du Maroc en Irlande, le programme prévoit une présentation du Centre Cinématographique Marocain (CCM) donnant un aperçu sur la production cinématographique marocaine moderne. De même, une délégation de producteurs marocains mettra en avant les services de production du Royaume, avec un accent particulier sur les lieux de tournage emblématiques dont regorge le pays et les possibilités de collaboration entre l'Irlande et le Maroc.



L'événement servira de plate-forme de rencontre entre les producteurs irlandais, établis ou émergents, et les producteurs marocains invités. Dans le même esprit, un exemple de collaboration sera étudié à travers une discussion entre la société de production irlandaise Subotica et le producteur marocain Hamid Herraf sur leur série télévisée tournée au Maroc.



Par ailleurs, les films "Everybody Loves Touda" de Nabil Ayouch, "Backstage" de Afef Ben Mahmoud et Khalil Benkirane et "Animalia" de Sofia Alaoui seront projetés les 26 et 27 février, dans le cadre de la programmation du Festival.



Depuis 2003, le DIFF rassemble chaque mois de février à Dublin le meilleur du cinéma irlandais et international, offrants aux cinéphiles une expérience qui relie les communautés, favorise les échanges culturels et inspire les professionnels du secteur.

Divers

Ahmed Tahiri



L'écrivain et journaliste Ahmed Tahiri a présenté, vendredi lors d'une soirée culturelle organisée à Rabat, une lecture de son livre "l’Oeil regarde, le mot veut: textes sur les frontières du journalisme et de la littérature".

Cette rencontre, organisée par le Réseau des Cafés Culturels au Maroc, a été l'occasion de se livrer à une lecture immersive de ce livre de moyen format, 240 pages, publié par la maison d’édition "Sliki Akhawayn".

Dans cette œuvre littéraire conciliant documentation journalistique et narration romancière, Ahmed Tahiri raconte ses expériences médiatiques les plus marquantes en Algérie et au Liban, ainsi qu'au Bahreïn, lorsqu’il était correspondant de l’Agence Maghreb Arabe Presse (MAP).

Cette soirée culturelle, animée par le président du Réseau des cafés culturels au Maroc, Nourredine Akchani, a été marquée par la participation notamment du journaliste et chercheur, Nizar Lafraoui, et du chercheur en sociologie, Aziz Lazraq. Lors de cette rencontre, M. Tahiri s'est attardé sur les étapes médiatiques phares abordées dans son livre, ainsi que sur les événements dont il a été témoin en Algérie, où il a couvert la période de la "Décennie noire" et les événements douloureux qui ont suivi, et au Liban, où il a assuré la couverture des guerres et crises politiques qui ont secoué la région (2001-2008). Il a également évoqué son expérience au Bahreïn (2013-2017) qui lui a permis de se pencher sur d'importantes questions culturelles.

L'écrivain a, en outre, abordé le volet narratif et romancier de son livre qui comprend des récits rédigés en dehors de l’espace professionnel, sur des expériences professionnelles et d’autres problèmes et phénomènes de société.