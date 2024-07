Le cinéma marocain à l'honneur au Festival du film francophone d'Angoulême

11/07/2024

Le cinéma marocain sera à l’honneur de la 17ème édition du Festival français du film francophone d'Angoulême (FFA), qui se tiendra du 27 août au 1er septembre prochains, ont annoncé, mardi, les organisateurs.



Le festival, considéré comme le lieu incontournable pour la découverte des pépites de films francophones, présente cette année une rétrospective de films marocains emblématiques, notamment le tout premier long-métrage marocain "Fils Maudit" de Mohamed Ousfour, "Le Grand Voyage" d'Ismaël Ferroukhi, "Ali Zaoua, prince de la rue" de Nabil Ayouch, "Marock" de Leila Marrakchi et "Adam" de Maryam Touzani, selon les initiateurs de cet événement lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation du Festival, tenue à l'Institut du monde arabe (IMA).



Le FFA d'Angoulême 2024 propose également, "en première mondiale", les longs-métrages marocains "Radia" de Khaoula Assebab Benomar et "La Damnée" d'Abel Danan, ainsi que le documentaire "De quelques évènements sans signification" de Mustapha Derkaoui, ont-ils précisé.



Et de souligner que le Maroc, "terre de cinéma et de tournage", continue de se distinguer par sa capacité à inspirer des productions cinématographiques internationales.

Au total, plus d’une soixantaine de films seront présentés lors de cette 17ème édition du FFA, dont dix en compétition et une quinzaine en avant-première.



Le jury de ce festival a annoncé seulement 8 longs métrages sur les dix qui composeront la compétition, notamment "En Tongs au pied de l'Himalaya" de John Wax (France), "Lads" de Julien Menanteau (France-Belgique), "Le Procès du chien" de Laetitia Dosch (Suisse-France) et "Une vie rêvée" de Morgan Simon (France-Belgique).



Ils concourent tous pour les fameux "Valois" qui seront décernés par un jury présidé par la célèbre actrice Kristin Scott Thomas, qui sera accompagnée notamment de la réalisatrice et scénariste marocaine Maryam Touzani.



Côté avant-première, l'évènement verra, notamment, la projection de "Everybody Loves Touda" passé par "Cannes Première", du réalisateur marocain Nabil Ayouch, tout comme la comédie "A l'Ancienne" d'Hervé Mimran, ou encore "Le Choix du pianiste", réalisé par Jacques Otmezguine.



En marge du FFA, qui promet une programmation riche et variée avec au menu des hommages et expositions, une série de photos de la photographe et vidéaste marocaine Leila Alaoui (1982-2016) seront exposées, en collaboration avec l'IMA.



Créé en 2008 et consacré au cinéma francophone, le FFA se tient dans la ville d’Angoulême, en Charente dans le Sud-ouest de la France. Chaque année, à la fin de l'été, il s'impose comme l'événement incontournable de la rentrée culturelle en France.

Bouillon de culture

Festival



La 24ème édition du Festival national du film (FNF) de Tanger aura lieu du 18 au 26 octobre 2024, a annoncé le Centre cinématographique marocain (CCM).

Le programme de cette édition comprend des projections de films cinématographiques marocains récents, ainsi que d’autres activités cinématographiques, souligne le Centre dans un communiqué.

La compétition officielle du festival sera ouverte aux films marocains achevés en 2023 ou en 2024 et qui n’ont pas été inscrits au dernier FNF, ajoute la même source.

Cette édition sera marquée par la programmation de compétitions officielles ouvertes aux films de long métrage de fiction, aux films de court métrage de fiction et de documentaire, aux films de long métrage documentaire et aux films d’écoles et des instituts de cinéma du Maroc.

Le programme comprend également une section "Panorama" réservée aux films de long métrage de fiction et de documentaire et aux films de court métrage, choisis parmi les films non retenus pour la compétition, outre des activités parallèles organisées pour favoriser les rencontres et les échanges entre les professionnels du secteur.

Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au 26 juillet 2024, fait savoir le CCM, précisant que les conditions et critères de participation sont détaillés dans le règlement du festival publié sur le site web "www.fnf.ma".



Concert



Un concert a été organisé dernièrement à Fès à l'occasion de la clôture de l'année académique 2023-2024 au Conservatoire régional de musique et d'art chorégraphique de la capitale spirituelle.

Lors de cette manifestation, organisée à l'initiative de la Direction régionale de la culture de Fès-Meknès et de l'Association des parents d’élèves du Conservatoire régional de musique et d’art chorégraphique de Fès, les étudiants du conservatoire ont interprété des morceaux du patrimoine musical national, ainsi que des chefs-d'œuvre intemporels de la diva de la chanson arabe Oum Kalthoum.

Ce concert a également été l'occasion pour les étudiants du Conservatoire de présenter une partie de la formation musicale qu'ils ont reçue tout au long de l'année académique, en harmonie avec des musiciens professionnels.

L'événement a également été marqué par la présentation de morceaux de chant individuels, ainsi que par des performances instrumentales de violon, de qanun, de luth, de percussions et de flûte.

Cette soirée a aussi été l’occasion de rendre hommage à l'ancien directeur du Conservatoire, Mustapha El Amri, qui a dirigé l'établissement de 2014 à 2022 et qui y a travaillé pendant plus de quatre décennies.