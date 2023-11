Le cinéma Alcazar plonge les élèves au cœur de la Marche Verte

09/11/2023

Le mythique cinéma Alcazar de Tanger a abrité, mercredi, la projection de courts-métrages documentaires au profit d’un groupe d’élèves, en vue d'enrichir leurs connaissances sur l’histoire de la Glorieuse Marche Verte.



Initiée par la direction régionale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, en partenariat avec la direction provinciale du ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports de Tanger-Assilah et la délégation régionale du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération (HCAR), cette rencontre vise à mettre en exergue les acquis engrangés par le Maroc en matière d'impulsion de la dynamique de développement dans les provinces du Sud.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice régionale du département de la Communication, Manal Chihi, a indiqué que cette activité éducative, qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 48éme anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, porte sur la projection de documentaires réalisés par le département de la Communication, autour des événements majeurs ayant marqué le processus du parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume.



Cette manifestation vise également la préservation de la mémoire historique marocaine qui incite à ressentir des sentiments profonds de fierté et d'appartenance, et l'inculcation des valeurs nationales, piliers de l’unité et de la solidarité, a-t-elle ajouté.



Pour sa part, le délégué régional du HCAR-TTA, Chakir El Moussaoui, a souligné que la commémoration du 48ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte intervient dans un contexte de dynamique et de soutien international accru en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume et de la marocanité du Sahara.



Cette initiative intervient également dans un contexte marqué par la poursuite de la dynamique positive que connaît le dossier du Sahara marocain, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il noté.



De son côté, la vice-présidente de l’Association Tanjaflam (gestionnaire du cinéma Alcazar) a affirmé que cette activité se fixe pour objectif de mettre en avant l'acheminement historique ayant conduit à la Glorieuse Marche Verte.



La projection de ces documentaires a été suivie d’un débat sur cet événement phare qui célèbre le patriotisme des Marocains et leur fierté à l'égard de l’histoire séculaire de leur patrie.