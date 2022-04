Le cimentier LafargeHolcim Maroc primé à la 2ème édition d'Industry Meeting Awards

10/04/2022

Le cimentier LafargeHolcim Maroc a été primé dans la catégorie "Investment Award" à la 2ème édition d'Industry Meeting Awards, tenue en marge de la 4ème édition d'Industry Meeting Days qui s'est déroulée le 1er avril à Tanger, à l'initiative d'Industrie du Maroc Magazine.



"Dans la catégorie Investment Award, honorant l’entreprise qui a enregistré la meilleure performance en termes d’investissement, les palmes ont été décernées au cimentier LafargeHolcim Maroc, la 1ère capitalisation industrielle à la Bourse des valeurs de Casablanca. Le Prix a été remis à son directeur général José Antonio, sous un tonnerre d’applaudissements", indique-t-on dans un communiqué.



Quelque 14 trophées ont été décernés par un jury présidé par Naoual Zine, directrice générale Reminex, à des personnalités et entités incarnant l’excellence et l’innovation industrielle au Maroc, rapporte la MAP.



Ainsi, ce sont au total 14 personnalités et entités qui ont été distinguées pour leur excellente et innovante contribution à la performance du tissu industriel marocain. Une soixantaine de candidatures étaient en lice pour s’arracher l’un des 13 awards.



Les catégories de Prix sont allées de Personality Of The Year à Industrial Architecture, en passant par Innovation Award, Investment Award, Brand Award, PMI Award, Startup Award, Entrepreneur Award, Decarbonation Award, Exporter Award, Industrial Award, Sustainability Award et Territory Award.



Industry Awards est une cérémonie visant à célébrer l’excellence et l’innovation industrielle, à travers des trophées dont les récipiendaires sont sélectionnés, à la suite d’un appel à candidatures. Cette cérémonie de remise de prix est organisée par Industrie du Maroc Magazine, en marge d’Industry Meeting Days qui se tient sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce.