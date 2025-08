Le chômage reste le point faible majeur de l’exécutif

En dépit d’une timide baisse à 12,8% au deuxième trimestre 2025

04/08/2025

Malgré la baisse timide du chômage enregistrée au deuxième trimestre 2025, on est encore loin d’une véritable sortie du tunnel. Et pour cause, entre le deuxième trimestre de 2024 et celui de 2025, le volume global de l’emploi n’a que très peu augmenté tandis que celui des actifs occupés en situation de sous-emploi s’est accru. Cette situation fragilise de plus bel l’exécutif qui peine à répondre à la préoccupation majeure des jeunes.



Selon les chiffres publiés par le Haut-Commissariat au plan –HCP), le volume global de l’emploi a augmenté de 5.000 postes, après avoir perdu 82.000 une année auparavant. Une évolution bien modeste.



Le volume du chômage a reculé de 38.000 personnes pour s’établir à 1.595.000 personnes au niveau national, contre 1.633.000 un an plus tôt, soit un recul de 2%, a indiqué l’institution publique justifiant cette régression par la baisse de 33.000 chômeurs en milieu rural et de 5.000 en milieu urbain.



Le taux de chômage est toujours à deux chiffres



L’institution publique en déduit que « le taux de chômage s’a baissé de 0,3 point entre le deuxième trimestre de 2024 et celui de 2025, passant de 13,1% à 12,8%, de 16,7% à 16,4% en milieu urbain (-0,3 point) et de 6,7% à 6,2% en milieu rural (-0,5 point) ».



Une analyse approfondie montre qu’il a enregistré une hausse de 2,2 points parmi les femmes, passant de 17,7% à 19,9%, et une baisse de 0,9 point parmi les hommes, passant de 11,7% à 10,8%, a fait savoir le Haut-Commissariat dans une récente note d'information relative à la situation du marché du travail.



Les données recueillies par l’institution suggèrent en outre que le taux de chômage a connu une hausse de 0,5 point parmi les personnes âgées de 25 à 34 ans, passant de 21,4% à 21,9%, en revanche, il a baissé parmi les autres catégories d’âge.



Toujours selon le HCP, le taux de chômage « a reculé de 0,3 point parmi les jeunes âgés de 15 à 24 ans, passant de 36,1% à 35,8%, et parmi les personnes âgées de 35 à 44 ans, de 7,3% à 7%, et de 0,4 point parmi celles âgées de 45 ans et plus, de 3,7% à 3,3% ».



En ce qui concerne le taux de chômage des diplômés, la note annonce qu’il est passé de 19,4% à 19%, enregistrant ainsi une baisse de 0,4 point. Dans sa note, le Haut-Commissariat fait remarquer que « cette baisse est plus prononcée parmi les détenteurs de diplômes en qualification professionnelle (-2,4 points avec un taux de 20,8%) et les détenteurs de diplômes de l'enseignement secondaire qualifiant (-1 point avec un taux de 25,1%) ».

L’analyse de la situation régionale du marché du travail révèle par ailleurs que quatre régions affichent des taux d’activité supérieurs à la moyenne nationale (43,4%).



D’après l’institution, il s’agit des régions de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (47,9%), du Sud (46,6%), de Casablanca-Settat (45,4%) et de Marrakech-Safi (43,9%). Les chiffres suggèrent, en revanche, que « les taux les plus bas sont enregistrés dans les régions de Béni Mellal-Khénifra (39,7%), de Drâa-Tafilalet (40,1%), de Sous-Massa (40,4%) et de l’Oriental (40,4%) », selon le HCP.



Alain Bouithy