Le choix du Maroc témoigne de son rôle proactif de moteur du dynamisme économique africain

12/10/2023

Le choix du Maroc pour accueillir les Assemblées annuelles de la BM et du FMI démontre toute la place du Royaume sur la scène mondiale et témoigne de son rôle proactif comme moteur du dynamisme économique africain et dans la transition verte, a affirmé le vice-président de la Banque européenne d'investissement (BEI), Ambroise Fayolle.



'’Nous portons un regard positif sur ce choix du Maroc d’accueillir ces Assemblées annuelles et nous sommes admiratifs des efforts déployés par les autorités pour réunir la communauté internationale à Marrakech à la suite du terrible tremblement de terre qui a frappé des régions le 8 septembre’’, a souligné M. Fayolle dans un entretien à la MAP.



Selon lui, ‘’être réunis à Marrakech, à la suite de ce tragique événement, nous rappelle aussi que face aux ravages causés par les catastrophes naturelles, nous avons besoin d’ambition, de pragmatisme et de rapidité dans nos réponses face aux enjeux de reconstruction et de développement’’.



Le vice-président de la BEI a également indiqué que l’organisation d’un tel événement au Maroc ‘’offre une plateforme unique pour mettre en avant les voix et les préoccupations des pays africains et d'autres nations émergentes et en développement’’, estimant que ‘’dans un monde où la coopération est vitale, nous sommes convaincus que ces Assemblées aideront à faire avancer des initiatives concrètes en faveur des projets liés à la numérisation, la lutte contre le changement climatique, les énergies propres, les soins de santé, l'éducation, ainsi que les transports’’.



‘’Nous saisirons cette occasion pour réaffirmer notre engagement à renforcer notre présence locale et nos activités en Afrique.