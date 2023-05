Le choix de la Thaïlande

12/05/2023

La corruption, l'inefficacité et le favoritisme sont devenus endémiques en Thaïlande depuis le coup d'État militaire de 2014, entravant la croissance et effaçant une grande partie des progrès réalisés au cours des quatre dernières décennies. Pour retrouver son statut mondial et réparer ses relations avec ses voisins démocratiques et l'Occident, la Thaïlande doit adopter une réforme économique et rétablir l'État de droit.



Depuis le coup d'État militaire en Thaïlande en 2014, le pays est en proie à des violations des droits de l'Homme et à des abus de pouvoir, ce qui nuit gravement à sa réputation internationale et à ses perspectives économiques. Sans un changement de direction, l'avenir de la Thaïlande semble sombre.



Sous le Premier ministre Prayuth Chan-ocha, la Thaïlande a été soumise à de nombreuses restrictions à la liberté d'expression, avec de jeunes militants politiques maltraités, emprisonnés et chassés vers l'asile à l'étranger. Les minorités ethniques, y compris les Rohingyas, et les migrants économiques sont confrontés à une discrimination systématique et sont contraints de vivre dans des conditions désastreuses.



De plus, les inégalités de revenus et les niveaux d'endettement des ménages sont désormais parmi les plus élevés d'Asie. En effet, le taux de croissance de l'«économie du tigre» autrefois florissante de la Thaïlande a chuté au plus bas niveau de l'ANASE.



Si je suis élu Premier ministre thaïlandais le 14 mai, je prendrai mes fonctions déterminé à changer de cap. La Thaïlande doit devenir un exemple d'État de droit et, alors que les tensions géopolitiques et les rivalités entre grandes puissances agitent la région, elle doit défendre les idéaux de non-intervention et de paix. Pour parvenir à une prospérité partagée, nous devons œuvrer en faveur d'une région de l'ASEAN fondée sur la confiance, à l'abri de la corruption et de la suspicion.



Au cœur de la vision du Parti Pheu Thai pour l'avenir de la Thaïlande se trouve notre conviction qu'un capitalisme ancré dans l'empathie est le seul moyen de résoudre les nombreux problèmes et divisions socio-économiques que l'administration actuelle a exacerbés. Pour reconstruire l'économie thaïlandaise, nous devons encourager une concurrence libre et équitable et promouvoir l'innovation axée sur le marché, plutôt que les oligarchies et le népotisme.



En mettant en œuvre des programmes efficaces de protection sociale et de soutien du revenu, la Thaïlande peut lutter contre la montée des inégalités. En avril 2022, j'ai annoncé le programme One Family One Soft Power, qui vise à développer les compétences des travailleurs thaïlandais. Notre objectif est de tirer parti du potentiel inexploité de la main-d'œuvre pour accroître les possibilités d'emploi et les revenus de tous nos citoyens.



Sous une administration Pheu Thai, nous établirons la Thailand Creative Content Agency, une institution à guichet unique conçue pour fusionner les fournisseurs de services des secteurs public et privé, rationaliser la réglementation et fournir des prêts et des incitations fiscales pour stimuler la compétitivité du secteur privé. THACCA soutiendra également la recherche et l'innovation dans l'industrie et l'agriculture.



De plus, avec un soutien gouvernemental efficace, les produits thaïlandais seront réintégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Notre objectif est de rétablir la position de la Thaïlande dans l'économie mondiale en tirant parti de l'emplacement stratégique du pays et de son appartenance à l'ASEAN (qui lui donne accès à un marché de plus de 660 millions de personnes) pour attirer les entreprises, organisations, festivals et événements étrangers.



En tant que fille de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, j'ai eu l'occasion unique de rencontrer de nombreux dirigeants mondiaux et d'avoir un aperçu d'une diplomatie réussie, qui n'est jamais un jeu à somme nulle. En tant que Premier ministre, il serait de ma responsabilité de restaurer la confiance dans la fiabilité du pays, que les actions malavisées des administrations précédentes ont érodée. J'ai l'intention de m'engager auprès des dirigeants et des investisseurs mondiaux en tant qu'interlocuteur de confiance, et je suis convaincu que la mise en place d'un gouvernement qui respecte l'État de droit et favorise des entreprises véritablement compétitives stimulera la croissance économique.



En favorisant une économie durable et inclusive, nous attirerons les nouveaux investissements dont la Thaïlande a besoin. Mais pour atteindre notre objectif de devenir le centre financier de l'ASEAN, nous devons également doter les Thaïlandais de l'infrastructure nécessaire pour faire face aux défis de l'économie numérique perturbatrice d'aujourd'hui.



À cette fin, nous avons annoncé un plan visant à fournir à chaque citoyen de plus de 16 ans un portefeuille numérique de 10.000 bahts (297 $). De plus, nous prévoyons d'intégrer la technologie blockchain dans les systèmes du gouvernement fédéral pour améliorer l'accès aux services publics, ce qui améliorerait la vie des citoyens et rendrait la Thaïlande plus attrayante pour les investisseurs internationaux.



À la suite du coup d'État de 2014, de nombreux pays auparavant amis ont imposé des sanctions à la Thaïlande et réduit l'aide. Une administration Pheu Thai travaillera nuit et jour pour réparer les liens endommagés du pays et étendre ses partenariats commerciaux avec les États-Unis, le Canada, l'Amérique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud et la Chine.



En particulier, nous chercherions à revitaliser les relations avec les pays occidentaux, qui se sont étiolées depuis le coup d'État. La finalisation de l'accord de libre-échange entre la Thaïlande et l'UE, longtemps retardé, qui promet d'augmenter le PIB de la Thaïlande de 1,6%, est l'une de nos principales priorités, tout comme permettre à nos citoyens de voyager sans visa dans davantage de pays, facilitant ainsi l'activité économique et les relations internationales.



Un gouvernement Pheu Thai s'engagerait également à renforcer les relations avec les pays de la région, en particulier la Chine. En intégrant l'initiative chinoise "la Ceinture et la Route" via le train à grande vitesse qui traverse le Laos voisin, nous pourrions promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité entre les trois pays. Nous chercherions également à assumer un rôle de chef de file au sein de l'ANASE et à renforcer nos liens économiques avec les pays voisins comme le Myanmar, le Laos, le Cambodge et la Malaisie.



Pour renforcer ces liens et améliorer les échanges, une Thaïlande dirigée par les Pheu Thai poursuivrait des projets transfrontaliers, normaliserait les procédures douanières, rationaliserait les réglementations et créerait des zones économiques spéciales. À cet égard, la finalisation de l'accord de développement conjoint avec le Cambodge pourrait jouer un rôle crucial dans le renforcement de la sécurité énergétique et de la coopération régionale.



La Thaïlande ne peut pas retrouver son statut mondial et s'imposer comme un leader régional sans protéger les droits de l'Homme et adhérer au droit international. Pheu Thai s'engage à défendre les droits de toutes les personnes, y compris les minorités ethniques telles que les Rohingyas, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières.



De même, les préoccupations environnementales ont été ignorées depuis le coup d'État de 2014. Mais la tarification du carbone, les énergies renouvelables, l'agriculture durable et l'adoption de véhicules électriques doivent figurer en tête de l'agenda économique de la Thaïlande. Si je suis élu, je m'engage à respecter l'accord COP26, que la Thaïlande a signé en 2021, et à créer une économie durable. Et, pour encourager les voisins de la Thaïlande à adopter des pratiques agricoles durables, nous envisagerions de mettre en place des barrières tarifaires, telles que celles imposées par l'UE et les États-Unis.



Depuis 2014, la corruption politique et le favoritisme, l'inefficacité économique et la dégradation de l'environnement ont entravé le développement de la Thaïlande et effacé une grande partie des progrès réalisés par nos citoyens travailleurs au cours des quatre dernières décennies. Ce n'est qu'en stimulant la croissance économique, en rétablissant l'Etat de droit et en recouvrant la légitimité démocratique que le gouvernement thaïlandais regagnera la confiance de nos citoyens et rendra au pays sa place légitime sur la scène mondiale. Je m'engage à faire exactement cela.



Par Paethongtarn Shinawatra

Candidat au poste de Premier ministre de Thaïlande et chef de la famille Pheu Thai.