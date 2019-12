Le choc RSB-DHJ accouche d’un nul

15/12/2019 Libé

Le HUSA enfonce le couteau dans la plaie du RCOZ

La Renaissance de Berkane a été tenue en échec par le Difaâ d'El Jadida (1-1) qui rejoint, grâce à ce point arraché en déplacement, le Moghreb de Tétouan à la tête du classement, au terme d'un match comptant pour la mise à jour de la quatrième journée du Botola Pro D1, disputé samedi au stade municipal de Berkane. Après une première mi-temps sans buts, les hommes de Tarik Sektioui ont pris l'avantage sur un but de Hamada Laachir à la 50è minute de jeu avant que Houssam Amaanan n'égalise en fin de rencontre (92è+2) pour le club d'El Jadida. Au terme de la rencontre, le Difaâ rejoint le Moghreb de Tétouan à la tête du classement avec un total de 15 points, suivis de près par la Renaissance de Berkane, avec un total de 14 points. Toujours pour le compte d’un match en retard de la quatrième journée, le Raja de Béni Mellal s'est incliné à domicile face au Hassania d'Agadir (1-3), rencontre disputée vendredi au stade municipal de Oued Zem. Les Gadiris ont ouvert le score grâce à un but de Malik Cissé à la 23è minute avant que Thomas Renardo Gonazo n'égalise pour le club de Béni-Mellal à une minute de la fin de la première mi-temps. En supériorité numérique après l'expulsion de Mohamed El Idrissi à la 61è minute, les hommes de M'hamed Fakhir ont repris l'avantage sur un but de Soufiane Bouftiny (73è) avant que Barkaoui n'aggrave le score à quatre minutes de la fin de la rencontre (86è). Au terme de cette rencontre, le Hassania d'Agadir se hisse à la dixième place du classement avec 8 points ex aequo avec la Renaissance de Zemamra et l'Olympic de Safi. Pour sa part, le Raja de Béni-Mellal est lanterne rouge avec un point. Dimanche, deux matches en retard devaient avoir lieu, comptant pour la septième journée du championnat, opposant le Rapid Oued Zem au Raja et le Wydad à l’ASFAR. A noter que la mise à jour du calendrier du championnat se poursuivra ce mardi avec la programmation à partir de 17 heures au stade municipal de Berkane de la rencontre qui mettra aux prises la Renaissance locale et l’Ittihad de Tanger (6ème journée). Le lendemain à 15 heures, le Raja de Béni Mellal affrontera le WAC au stade municipal d’Oued Zem (8ème journée), alors que le Raja aura à en découdre dans un match au sommet à 17 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca avec le Hassania d’Agadir (6ème journée).