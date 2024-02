Le choc ASFAR-Raja débouche sur un score de parité

Le WAC déroule face au Chabab

14/02/2024

L’AS FAR, qui recevait au stade municipal de Kénitra, a fait match nul avec le Raja de Casablanca, 1 but partout, dimanche lors de la 17e journée de la Botola Pro D1.

Les Verts ont ouvert le score sur un but contre son camp de Hamza Igmane (52e), alors que les Militaires ont égalisé grâce à Tumisang Orebonye (78e).



Ce résultat fait perdurer le mano a mano entre les deux co-leaders, qui portent leur actif à 37 points chacun.

Le Wydad de Casablanca a dominé, quant à lui, le SCCM sur le score de 5 buts à 2, en match disputé au stade El Bachir de Mohammedia.



Les buts du WAC, ont été inscrits par la nouvelle recrue, le Mauritanien Sidi Amar Bouna (8e, 77e), Ade Oguns (37e, 61e) et Ayoub El Amloud (85e, s.p), tandis que Youssef Dalouzi (59e) et Taoufik Safsafi (90e+4) ont réduit l’écart.



Suite à cette victoire, le club casablancais grimpe à la 4e place du classement avec 28 unités, tandis que son adversaire du jour stagne à la 13e place (18 pts).

Le troisième match dominical a vu la Renaissance de Berkane disposer de l’Ittihad de Tanger, qui recevait au stade Saniet Rmel de Tétouan, par 1 but à 0. Le but de la victoire des Oranges a été inscrit par Youssef Mihri (51e).



Cette victoire permet à la RSB, troisième avec 29 points, de réduire l’écart avec le duo de tête du classement, le Raja et l’AS FAR. L’Ittihad de Tanger, lui, reste avant-dernier avec 14 unités.

L’Union Touarga n’a pas été en reste après avoir pris le meilleur à domicile sur le Mouloudia d’Oujda par 2 buts à 0.



Les locaux ont pris l’avantage par le biais de Tawfik Bentayeb, auteur d’un doublé, à la 33e et la 46e minutes.

Grâce à cette victoire, l’Union Touarga occupe la 6e place avec 24 points, alors que le Mouloudia Oujda est 12e avec 19 unités.



Enfin, le Youssoufia de Berrechid a surclassé dans son fief la Renaissance de Zemamra par 1 à 0. Le but des locaux a été inscrit par Anas Addaoui (71e).

Le Youssoufia de Berrechid, lanterne rouge, porte son actif à 12 points, tandis que la Renaissance de Zemamra est dixième avec 19 points.

Résultats

HUSA-JSS : 2-1

MAS-FUS : 1-2

OCS-MAT : 2-1

ASFAR-RCA : 1-1

IRT-RSB : 0-1

CAYB-RCAZ : 1-0

UTS-MCO : 2-0

WAC-SCCM : 5-2



Botola D2

Voici les résultats de la 16è journée de la Botola Pro D2 de football:



CJBG-RAC : 1-1

DHJ-RBM : 2-1

CAK-OD :2-2

I.Marrakech-JSM : 0-3

USMO-KACM : 1-1

ASS-SM : 2-0

CODM-RCOZ : 2-1

OCK-WAF : 0-0

Classement

1-CODM : 33 pts

2-DHJ : 29 pts

KACM : 29 pts

4-SM : 27 pts

5-USMO : 25 pts

6-OCK : 23 pts

7-RBM : 22 pts

8-CAK : 21 pts

9-CJBG : 20 pts

10-JSM : 19 pts

11-WAF : 18 pts

12-OD : 15 pts

I.Marrakech : 15 pts

14-RCOZ : 14 pts

15-RAC : 13 pts

16-ASS : 12 pts.