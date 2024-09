Le choc AS FAR-RSB débouche sur un score de parité

Première victoire de la saison du Raja

30/09/2024

L’AS FAR et la Renaissance de Berkane se sont quittées sur un nul (1-1), en match de la 4ème journée de la Botola Pro D1 de football, disputé dimanche au stade municipal de Kénitra.

Augusto Carneiro a ouvert le score pour les Militaires (19e), avant que Mateus Barbosa n’égalise pour les Berkanis (53e).



A l’issue de cette rencontre, l’AS FAR et la RSB se partagent la pole position avec 7 points, tout en ayant chacune un match en moins, comptant pour la mise à jour de la 3ème journée. En effet, les Militaires affronteront mercredi en déplacement le DHJ, alors que les Berkanis accueilleront l’IRT.

Le troisième match entrant dans le cadre de cette mise à jour programmé également ce mercredi opposera le Raja au FUS.



A propos du Raja, après deux défaites de rang, il vient de signer sa première victoire de la saison en dehors de ses bases aux dépens de l’Olympic de Safi. Yousri Bouzok (21e, 72e, s.p), auteur d’un doublé, et Youssef Belammri (90e) ont inscrit les buts des visiteurs, tandis que Abdelghafour Lamirat (32e) et Cheikhna Samake (39e) ont marqué pour l’Olympic de Safi.



Les locaux ont été réduits à dix après l’expulsion d’Ibrahim El Bahraoui (86e).

Suite à ce résultat, l’Olympic de Safi occupe la 10e place avec 4 unités, tandis que le Raja est 13e (3 pts).



Dimanche toujours, le FUS de Rabat et l’Ittihad de Tanger se sont quittés sur un nul blanc (0-0), dans un match disputé au stade Père Jégo à Casablanca. Au terme de ce match, le FUS est 8e avec 5 unités, tandis que l’Ittihad de Tanger occupe la 4e position (7 pts).

Le Moghreb de Tétouan et le COD Meknès ont fait, eux aussi, match nul (1-1), rencontre disputée au stade Saniat Rmel.



Mohamed Kamal a ouvert le score pour le MAT à la 40ème minute sur penalty, avant que Mouhcine Rabja n'égalise à la 71ème minute de jeu.

Après ce nul, le MAT est 12ème avec 3 points, un rang devant le COD Meknès qui compte 2 unités.



A rappeler que le bal de cette journée a été ouvert vendredi par la rencontre qui a tourné à l’avantage du MAS au détriment du HUSA par 1 à 0. Samedi, le WAC n’a pas trop fait dans les détails en s’offrant le DHJ sur le large score de 4 à 1, au moment où la RCAZ a eu raison du Chabab de Mohammédia par 3 à 0. Quant à la JSS et à l’UTS, leur confrontation s’est soldée sur un nul blanc.



T.R avec MAP

Botola Pro D2

Voici les résultats complets de la 1ère journée de la Botola Pro D2 de football:

KAC-OCK : 5-1

OD-RBM : 2-1

USMO-SM : 1-1

KACM-JSM : 1-1

CAYB-WAF : 1-0

RCOZ-RAC : 1-1

CAK-CJBG : 1-1

USYM-MCO : 3-1