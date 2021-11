Le chiffre d’affaires de Sonasid en progression de 40,7% en 2021

Une évolution attribuable à la forte appréciation des prix de ventes, la reprise de l’activité des secteurs débouchés et l'amélioration du spread Ferraille / rond à béton Le groupe Sonasid devrait réaliser au titre de l'exercice 2021, des revenus de l’ordre de 4,4 milliards de dirhams (MMDH), en progression de 40,7%, selon les prévisions de CDG Capital Insight. Cette évolution est attribuable à la forte appréciation des prix de ventes, la reprise de l’activité des secteurs débouchés et l'amélioration du spread Ferraille / rond à béton, explique CDG Capital Insight dans une note d'analyse sur les perspectives du secteur sidérurgie et du groupe Sonasid. "Les prix et les marges des sidérurgistes à l’échelle internationale ont fortement augmenté au cours des derniers mois, suite à une reprise économique chez les principaux pays consommateurs d’acier dont notamment la chine, et à des niveaux de stocks d’approvisionnement réduits en raison des arrêts des usines lors de l’apparition de la Covid-19", fait remarquer la note. Néanmoins, la crise de liquidité que traverse le secteur immobilier en chine, pourrait freiner ce rallye des prix, estime CDG Capital Insight, rapporte la MAP. La note d'analyse fait état, aussi, de la reprise de l'économie nationale, alimentée par les politiques gouvernementales en matière de projets d'infrastructure publique, notant que "suite à l'assouplissement progressif des restrictions de Covid-19, les chantiers immobiliers ont également repris leurs activités de construction". En ce qui concerne le spread Ferraille / rond à béton, CDG Capital Insight précise que grâce à la forte augmentation des prix des aciers longs, les marges des sidérurgistes devraient s’améliorer cette année, en dépit d’une appréciation des coûts, principalement celui de la ferraille. La ferraille représente le principal coût de production d’acier, soit en moyenne 70% des coûts relatant à l’aciérie, relève la même source, ajoutant que "la bonne nouvelle de 2021 devrait venir également des coûts qui ont certes augmenté mais pas autant que les prix de ventes". "Nous pensons que, grâce à la forte augmentation des prix des aciers longs, les marges des sidérurgistes devraient s’améliorer cette année, en dépit d’une appréciation des coûts principalement celui de la ferraille", souligne la même source. Pareillement aux prix de ventes du rond à béton, les prix de la ferraille ont eux aussi connu une forte appréciation durant l’année 2021. Ainsi, les prix de la ferraille se sont appréciés de 71,3% à mi-octobre 2021 à 414,9 Eur/T par rapport au cours moyen de l’année 2020 de 242,0 Eur/T retrouvant un niveau largement au-dessus de la moyenne de 2019, soit 267,9 Eur/T. Ainsi, l’EBITDA 2021 devrait ressortir à 283,6 millions de dirhams (MDH), soit une marge EBITDA de 6,4% en hausse de 2,1 points. le résultat net part de groupe devrait passer au vert, et afficher un bénéfice de 120,1 MDH en 2021, soit une marge nette de 2,7%. Sur une base de 3,9 millions de titres, notre valorisation par DCF (Discounted Cash Flow) s’établit à un prix cible de 564,1 DH/action, tandis que le prix de clôture au 26/10/2021 est de 612,8 DH, précise la note, ajoutant que la surcote observée du titre ressort actuellement à 7,9% de sa juste valeur DCF. "En se basantsur l’échelle de recommandation de CDG Capital Insight, nous recommandons à nos investisseurs d'+alléger+ le titre Sonasid", souligne la note d'analyse.