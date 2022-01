Le chemin de Doha passe par une qualification au détriment de la RDC. Vahid Halilhodzic : Ce sera du 50-50

24/01/2022

Le sélectionneur national, Vahid Halilhodžić, a affirmé, samedi à Yaoundé au Cameroun, que le match des Lions de l'Atlas contre la République démocratique du Congo (RDC) pour le compte des barrages du Mondial (Qatar-2022), sera du 50-50 entre les deux sélections.



"On vient de connaître notre adversaire pour les barrages (du Mondial). Je peux dire que ce match, c'est du 50-50", a-t-il dit dans une déclaration à la Fédération royale marocaine de football (FRMF).



"Le tirage aurait pu être +pire+, car il y a d'autres équipes très fortes", a relevé Halilhodžić, notant qu'en ce moment, il est plus préoccupé par la préparation du match contre le Malawi, comptant pour les huitièmes de finale de la 33e Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2021).

Il a, ainsi, fait savoir qu'après la CAN, il va réfléchir au match du barrage, ajoutant qu'"on a le temps pour bien le préparer".



Le Maroc affrontera en mars la RDC en match barrage qualificatif pour la Coupe du Monde de football (Qatar-2022), à l'issue du tirage au sort effectué, samedi à Douala au Cameroun, en marge de la CAN-2021.



Les férus du football auront droit à quatre autres belles affiches à savoir Egypte-Sénégal, Cameroun- Algérie, Ghana- Nigeria et Mali-Tunisie.