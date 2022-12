Le chemin bien usé de Crypto vers la crise

07/12/2022

La hausse rapide des taux d'intérêt a crevé la bulle de la crypto-monnaie, exposant la fragilité, la mauvaise gouvernance et même la fraude dans de nombreux coins, notamment à l'échange de crypto FTX. Et l'effondrement spectaculaire de FTX fait suite à d'autres échecs récents dans la cryptosphère, comme Terra-Luna, Three Arrows Capital ou Voyager Digital.



Personne ne devrait être surpris – pas même du nombre de personnes qui ont été surprises.

"Il n'y a rien de nouveau sous le soleil", nous rappelle l'Ecclésiaste. Au siège de FTX sous le soleil des Bahamas, la publicité de l'entreprise a exhorté les clients à ne pas "manquer" "la prochaine grande chose" - les devises basées sur la blockchain, les produits financiers et les jetons non fongibles. Mais seuls les actifs étaient neufs. Le récit de la crise crypto a été établi il y a longtemps.



L'effondrement a commencé, comme le font souvent les effondrements financiers, par une bulle. La demande des investisseurs a dépassé les attentes raisonnables à court terme de ce que les crypto-monnaies pourraient réaliser. Peu pratique comme moyen d'échange, les utilisations de Bitcoin, Ethereum et autres semblaient limitées à la spéculation financière et aux activités illégales. Mais des taux d'intérêt historiquement bas ont alimenté la manie de ce que la crypto pourrait devenir. La diligence raisonnable a pris le pas sur la montée en flèche des prix des actifs.



L'argent bon marché a permis aux entreprises de prendre plus facilement un effet de levier excessif. Les investisseurs avaient besoin de rendements de plus en plus importants pour dépasser le marché et battre leurs concurrents. Cela signifiait plus d'effet de levier et plus de prise de risques.



Lorsque les bulles éclatent ou rétrécissent inévitablement, les bénéfices pataugent. Des circonstances moins favorables exposent la fragilité du système - réglementations inadaptées, mauvaise gouvernance et mauvais acteurs qui étaient autrefois facilement cachés.

A l'extrême, les entreprises cachent leurs pertes par la fraude. Lorsqu'une entreprise tombe, la contagion se propage aux entités exposées.



Le fondateur flamboyant de FTX, Sam Bankman-Fried, voulait intégrer la cryptographie, et de grands fonds comme Sequoia Capital et le fonds souverain de Singapour, Temasek, ont investi dans le projet. Des célébrités comme Tom Brady et Larry David ont fait la promotion de l'échange dans les publicités du Super Bowl. D'anciens chefs d'Etat comme Bill Clinton et Tony Blair ont caboté avec Bankman-Fried.

Une nouvelle ère financière commençait et la seule chose que craignaient les investisseurs était de passer à côté.



L'euphorie, cependant, entourait un château de cartes. La déroute cryptographique a commencé avec l'effondrement de l'écosystème Terra-Luna "stablecoin", un ensemble de monnaies numériques qui a perdu son ancrage au dollar juste au moment où la Réserve fédérale a commencé à augmenter les taux d'intérêt au début de 2022. La contagion s'est propagée à Three Arrows Capital, un maintenant- ancien fonds de couverture cryptographique qui était substantiellement exposé à Terra-Luna.



FTX a tenté d'arrêter la contagion en renflouant des entreprises comme Voyager et BlockFi. Certains ont même comparé Bankman-Fried au légendaire JP Morgan, dont l'intervention financière privée a enrayé la panique de 1907.



Alors que les détails sont encore flous, le fonds spéculatif sœur de FTX, Alameda Research, a eu des ennuis au cours de l'été alors que l'incertitude se propageait dans la cryptosphère. En violation des règles FTX, Bankman-Fried a utilisé 8 milliards de dollars de fonds clients dans le but de sauver Alameda, géré par son ancien partenaire romantique. Les prêts d'Alameda, cependant, auraient été soutenus par FTT, le jeton de cryptage interne désormais sans valeur de FTX.



Les dominos étaient posés. Le coup de pouce fatidique a commencé par une querelle publique entre Bankman-Fried et Changpeng Zhao, fondateur de l'échange rival Binance. Zhao a déclaré que Binance prévoyait de vendre 529 millions de dollars de jetons FTT, incitant les clients FTX à commencer à retirer des fonds de la plate-forme. FTX a fait face à une crise de liquidité massive et est rapidement devenue insolvable. Après avoir dit que Binance achèterait l'échange paralysé, Zhao a renié lorsqu'il a vu les livres de FTX. Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG peu de temps après et l'entreprise a fait faillite. Les allégations de fraude, de gaspillage et d'abus de FTX ont inondé la cryptosphère.



Les investisseurs ont été pris au dépourvu par l'effondrement soudain. Près de 40% des fonds spéculatifs crypto avaient investi dans FTX. Beaucoup avaient probablement supposé que les grands fonds comme Sequoia avaient fait preuve de diligence raisonnable.



Au lieu de cela, l'excitation suscitée par FTX et son fondateur s'était substituée à une bonne évaluation des fondamentaux, couvrant une pourriture profonde. L'administrateur actuel de FTX, John Ray III, qui a supervisé la liquidation d'Enron, a déclaré qu'"un échec aussi complet des contrôles de l'entreprise et une absence aussi totale d'informations financières fiables" étaient "sans précédent".



L'implosion de FTX a gravement endommagé la vision de la cryptosphère d'un système financier décentralisé et non réglementé, mais cela ne signifie pas que la technologie est à blâmer pour le chaos. D'autres formes de finance numérique et de technologie blockchain - comme les contrats intelligents - peuvent encore améliorer les systèmes de paiement et élargir l'inclusion financière.



De nombreuses banques centrales entrent également dans le jeu et lancent leurs propres monnaies numériques pour renforcer la souveraineté monétaire et la stabilité financière.



Les régulateurs se retrouvent face à une énigme. Une réaction excessive à la crise cryptographique en cours pourrait transformer des applications potentiellement bénéfiques de la technologie en dommages collatéraux. Et bien qu'ils puissent accueillir les marchés de la cryptographie dans le giron réglementaire, ils risquent un aléa moral alors que les investisseurs recherchent une protection publique contre les pertes privées. D'un autre côté, si les régulateurs ignorent les marchés de la cryptographie, l'instabilité pourrait se développer (bien que les marchés de la cryptographie soient encore trop petits pour poser des risques systémiques).



Les leçons du crash crypto ne sont ni nouvelles ni controversées. Les entités qui fonctionnent comme des banques devraient être réglementées en tant que telles ou fermées. Les casinos spéculatifs doivent être surveillés pour détecter tout signe de fraude.



Les auditeurs et les régulateurs doivent s'assurer que le jeu n'est pas truqué, et les investisseurs doivent être avertis que les pertes de jeu ne sont pas assurées. Même le Casino Royal de James Bond, qui a été filmé près du siège de l'île de FTX, a dû respecter certaines règles. Il est raisonnable de s'attendre à ce que les voisins fassent de même.



Par Xavier Vives

Professeur d'économie et de finance à l'IESE Business School.