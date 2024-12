Le chef du gouvernement représente SM le Roi au Sommet “One Water”

03/12/2024

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, représente Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Sommet "One Water", dont les travaux se sont ouverts, mardi à Riyad, en vue de discuter de la rareté des ressources en eau à l'échelle mondiale et des défis y afférents.



A son arrivée lundi soir à l’aéroport international du Roi Khalid, M. Akhannouch, qui était accompagné du ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a été accueilli par SA le Prince Fayçal Ben Abdelaziz Ben Ayyaf, maire de Riyad.



Le "One Water Summit", qui se tient en marge de la 16e session de la Conférence des parties (COP16) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), est une initiative menée par l'Arabie saoudite en partenariat avec la France, le Kazakhstan et la Banque mondiale pour débattre de la pénurie d'eau dans le monde.



Cette édition, qui connaît la participation du président français Emmanuel Macron, du président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev et du président de la Banque mondiale Ajay Banga, réunit des centaines de décideurs politiques, de chefs d'entreprise et d'experts du monde entier au sein du pavillon dédié à l'Initiative verte de l'Arabie Saoudite dans la zone verte à la COP16 sur la désertification.



Cet événement comprend plusieurs sessions thématiques visant à explorer les meilleures pratiques, à découvrir les dernières innovations et à examiner les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l'Initiative, dans le cadre des efforts continus en vue du renforcement de la coopération pour un avenir plus durable.