Le chef du gouvernement représente SM le Roi à la conférence de l'ONU sur le financement du développement

01/07/2025

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, est arrivé, dimanche à Séville, pour représenter SM le Roi Mohammed VI, à la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement.



M. Akhannouch a pris part au dîner offert par le Roi Felipe VI d'Espagne et la Reine Letizia en l’honneur des Chefs d’Etat et de gouvernement participant à cet événement.



La délégation marocaine prenant part à cette conférence comprend notamment la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah, l’Ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale et l'ambassadeur du Royaume en Espagne, Karima Benyaich.



Près de 70 chefs d’Etat et de gouvernement ont été attendus dans la capitale andalouse, aux côtés de 4.000 représentants d’organisations de la société civile, d’institutions financières internationales et du secteur privé.



L’objectif, selon le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres : répondre à l’urgence des besoins financiers des pays en développement, confrontés à un déficit annuel estimé à 4.000 milliards de dollars, soit 1.500 milliards de plus qu’il y a dix ans.



Organisée sous l’égide des Nations Unies, la conférence, qui se tient du 30 juin au 3 juillet, se veut "une occasion unique de réformer un système financier international devenu obsolète et dysfonctionnel", indique M. Guterres. Elle représente une opportunité majeure pour accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et promouvoir la réforme de l’architecture financière internationale.



Le projet de déclaration, baptisé "Compromis de Séville", devrait plaider pour une meilleure représentation des pays du Sud dans les instances financières mondiales, un triplement des capacités de prêts des banques de développement, et une coopération accrue contre l’évasion fiscale.