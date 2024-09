Le chef du gouvernement rappelle la Vision de SM le Roi pour sortir d’une logique de gestion de crise vers une solution définitive au Proche-Orient

A la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU

25/09/2024

A la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a souligné, mardi, les paramètres de la position du Maroc sur le conflit au Proche-Orient, tels que définis par SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, afin de sortir d’une logique de gestion de crise vers une solution définitive.



“L’intérêt que Nous attachons aux affaires internes de notre pays ne saurait Nous détourner de la tragédie du peuple palestinien frère”, a d’emblée rappelé M. Akhannouch en citant le discours de Sa Majesté à l’occasion du 25ème anniversaire de Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres, dans lequel le Souverain affirme que le Maroc place la question palestinienne au même rang que sa cause nationale.



Dans son discours prononcé en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et de l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, le chef du gouvernement a indiqué que le Maroc se joint aux autres pays arabes et musulmans pour exprimer sa profonde inquiétude quant aux conditions dangereuses et sans précédent dans les territoires palestiniens occupés, depuis octobre 2023, qui ont provoqué un lourd bilan en vies humaines et en dégâts matériels, en violation flagrante du droit international.



Il a souligné que si la cessation des hostilités à Gaza, comme l’a précisé SM le Roi, est une priorité urgente, ceci doit en premier se faire en parallèle avec l’ouverture d’un horizon politique susceptible d’instaurer une paix juste et durable dans la région.



Citant toujours le discours Royal, M. Akhannouch a ajouté que le recours aux négociations pour ressusciter le processus de paix entre les parties palestinienne et israélienne impose de barrer la route aux extrémistes de tous bords.



Le troisième paramètre de cette vision Royale, a-t-il dit, est que la sécurité et la stabilité ne seront totalement instaurées dans la région que si cette dynamique est inscrite dans le cadre de la solution à deux Etats, aux termes de laquelle Gaza est partie intégrante des territoires de l’Etat palestinien indépendant, avec Al-Qods Oriental comme capitale.



En Sa qualité de Président du Comité Al-Qods, issu de l’Organisation de la conférence islamtique (OCI), SM le Roi a ordonné le déploiement par voie terrestre inédite d’une aide humanitaire aux populations de Gaza, a encore rappelé M. Akhannouch dans son intervention lors du segment de haut niveau de la 79ème session de l’AG de l’ONU.



Evoquant l’escalade actuelle au Proche-Orient, le chef du gouvernement a indiqué que le Maroc est préoccupé par la situation sans précédent sur le terrain et par le risque d’étendre la zone de conflit et précipiter l’ensemble de la région dans un cycle de grande incertitude.

Il a ajouté que pour SM le Roi, l’absence d’une perspective de règlement politique de la question palestinienne est l’une des principales causes de l’escalade de tensions en cours au Proche-Orient.



Le chef du gouvernement a tenu, à cet effet, à exprimer l’entière solidarité du Maroc avec le gouvernement et le peuple libanais face à l’agression qu’ils subissent, en rappelant l’impératif de respecter l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale de ce pays frère.