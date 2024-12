Le chef de l'OMS dit avoir échappé de peu à la mort lors de frappes israéliennes sur l'aéroport du Yémen

29/12/2024

Le chef de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué samedi avoir échappé de peu à la mort, lors de frappes israéliennes jeudi sur l'aéroport de la capitale du Yémen, tenue par les rebelles houthis.



Tedros Adhanom Ghebreyesus a raconté à la BBC que ses oreilles bourdonnaient encore depuis l'attaque de jeudi, alors qu'il s'apprêtait à embarquer dans un avion à Sanaa

"Le bruit était si fort... si assourdissant, en fait. J'ai encore des bourdonnements d'oreille. Cela fait déjà plus de 24 heures. Je ne sais pas si cela a affecté mon oreille", a-t-il commenté.



"La salle d'embarquement située à côté de nous a été touchée, puis la tour de contrôle", a indiqué M. Ghebreyesus. "La situation était chaotique. Les gens étaient perdus et couraient dans tous les sens sans pouvoir se protéger: nous étions totalement à découvert", a-t-il décrit. Selon lui, "c'est juste une question de chance. Sinon, si le missile avait dévié un tout petit peu, il aurait pu nous tomber sur la tête". "Mes collègues ont dit après tout cela, que nous avions échappé de peu à la mort".



M. Tedros a posté sur X une vidéo des frappes et a remercié ses collègues et le personnel de l'aéroport qui ont tenté de le protéger lors de "l'attaque très dangereuse"

Jeudi, Israël avait annoncé avoir frappé des "cibles militaires" des rebelles houthis, dont l'aéroport de Sanaa, l'armée affirmant avoir répondu aux "attaques répétées" contre Israël, "en solidarité" avec les Palestiniens.

Les Houthis, qui contrôlent de larges pans du Yémen dont la capitale, sont soutenus par l'Iran, ennemi juré d'Israël.



Quant à savoir si Israël savait qu'il était à l'aéroport à ce moment-là, M. Tedros a déclaré : "Nos vols, etc., sont connus internationalement. Je suppose donc que les gens qui veulent savoir le savent. Ce serait bien de poser la question à Israël". "Qu'ils le sachent ou non, cela n'a pas d'importance". "Peu importe que je sois là ou non (...) S'il s'agit d'une installation civile, elle doit être protégée, sur la base du droit international", a-t-il souligné.



M. Tedros a déclaré avoir vu une salle d'embarquement remplie de civils et d'avions civils garés sur l'aire de trafic. "Ce que je sais, c'est que c'est un aéroport civil. S'il y a autre chose, je ne l'ai pas vu. Mais je sais qu'il servait, à l'époque, à des vols civils".



Lui et son équipe se sont envolés pour se mettre en sécurité en Jordanie. "Mon coeur va à nos collègues en première ligne et aux civils qui sont confrontés à de tels dangers chaque jour", a-t-il ajouté.



M. Tedros était en visite au Yémen au nom du chef de l'ONU, Antonio Guterres, dans le cadre d'une mission visant à obtenir la libération du personnel de l'ONU détenu et à évaluer la situation sanitaire et humanitaire dans ce pays ravagé par la guerre.