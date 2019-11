Le chanteur Henri Dès a été hospitalisé en urgence

30/11/2019 Libé

Les bêtises à l'école, Le crocodile, J'attends maman j'attends papa, Viens dans ma maison... Vous ne connaissez pas ? C'est que vous n'avez pas entendu les tubes d'Henri Dès. Le chanteur a succès entonne depuis des dizaines d'années des chansons pour enfants, qui deviennent, à chaque fois, des tubes. Tout comme Dorothée dans les années 90, Henri Dès est une véritable star auprès des jeunes. Mais à la différence de la vedette de l'émission culte Le Club Dorothée, il n'a jamais cessé de chanter pour son public qui a grandi avec lui.

Idole de plusieurs générations, c'est sur sa page Facebook que ses abonnés ont pu découvrir que sa nouvelle tournée était annulée. Et pour cause...

L'homme de 78 ans a été hospitalisé en urgence, comme l'a annoncé un communiqué publié sur sa page ce jeudi 28 novembre. "Suite à un malaise, Henri Dès a été hospitalisé hier en début de soirée. Nous sommes au regret de devoir annuler la série de concerts prévus à la Grande Happy Comédie et au Casino de Paris.[...]. Merci de votre compréhension et votre soutien."

Une nouvelle bien triste en cette fin de mois de novembre. Espérons que le chanteur et guitariste sera rapidement sur pieds pour fredonner encore des petits airs à toute la nouvelle génération de petits bouts de choux qui arrive...