Le cercle diplomatique de Rabat organise une journée de diagnostic et de sensibilisation au cancer du sein

17/10/2019

Le Cercle diplomatique de Rabat a organisé, mardi à la résidence de l'ambassadeur de la Palestine, une journée de diagnostic du cancer du sein au profit de ses membres et ses employés dans les différentes ambassades accréditées au Royaume, en vue de sensibiliser à l'importance du diagnostic précoce de cette maladie.

Les membres du Cercle diplomatique ont décidé de consacrer leur rencontre mensuelle à l'organisation, en coopération avec le ministère de la Santé, d'une journée de diagnostic de cette maladie, a déclaré à la MAP Mme Danielle Kebbon, présidente du Cercle et épouse de l'ambassadeur du Royaume de Suède au Maroc. Cette journée, qui s'inscrit dans le cadre des activités sociales et culturelles du Cercle diplomatique, revêt un intérêt particulier puisqu'il s'agit d'une initiative "par les femmes et pour les femmes", a-t-elle souligné, ajoutant que le diagnostic précoce permet de contenir cette maladie et de limiter son développement. De son côté, l'épouse de l'ambassadeur de la Palestine, Rania Aabidine, a indiqué à la MAP que les membres du Cercle ont initié cette journée vu qu'octobre est le mois de sensibilisation au cancer du sein, relevant qu'un staff médical a été invité pour effectuer ces diagnostics sur place.

Mme Aabidine a ajouté que les épouses des chefs des missions diplomatiques accréditées au Maroc ont également choisi de participer à cette journée et de procéder à un dépistage du cancer du sein, afin d'encourager les femmes faire cet examen et de démontrer l'absence de tout risque.

Durant cette journée, organisée en partenariat avec le personnel médical du Centre hospitalo-universitaire Ibn Sina, les participantes ont bénéficié des services d'une unité de mammographie mobile, mise à leur disposition par la Direction provinciale de la santé de Rabat-Salé-Kénitra. Elles ont également suivi une présentation détaillée sur les méthodes de diagnostic et de traitement du cancer par la responsable du programme de prévention et de contrôle du cancer à la délégation de la santé de Rabat, Khadija Boujlili.