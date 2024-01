Le célèbre voyage du peintre Delacroix au Maroc transposé en spectacle à Fès

30/01/2024

Le spectacle "Le voyage de Delacroix, l'aventure marocaine qui bouleversa l’histoire de la peinture" a été présenté, vendredi à Fès, à l’initiative de l’Institut français de Fès en partenariat avec le Centre les Étoiles de la Médina.



Ce spectacle, d’environ une heure, est narré sous forme d’un conte marocain, relatant le voyage d’Eugène Delacroix au Royaume sur fond de musiques traditionnelles marocaine et occidentale.



Interprété par les artistes français Frédéric Calmès (conte, chant, guitare, percussions) et Léo Fabre-Cartier (conte, chant, lotar), ce conte emporte le public au 19ème siècle, plus précisément au 25 janvier 1832, lors que le célèbre peintre français a mis les pieds pour la première fois à Tanger pour une aventure inoubliable.



Au cours de son passage au Maroc, Eugène Delacroix s'est plongé au cœur de la culture locale, une immersion qui se reflétera profondément dans son expérience artistique et contribuera à refaçonner la peinture occidentale.



Dans une allocution à cette occasion, l’animateur culturel à l’Institut français de Fès, Ibrahim Zerkani, a affirmé que ce spectacle s'inscrit dans le cadre de l’agenda culturel de l’Institut pour l'année en cours, qui comprend des activités artistiques, des concerts, des rencontres culturelles et différents rendez-vous littéraires.



Ce spectacle, marqué par la présence de la consule de France et directrice de l’Institut français de Fès, Carine Viallon, a déjà été présenté à Meknès et dans d'autres villes du Royaume.