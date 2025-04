Le cavalier Abdeslam Bennani Smires décroche le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI

Concours officiel de saut d'obstacles 3* de la Garde Royale à Tétouan

15/04/2025

Le cavalier Abdeslam Bennani Smires a décroché, dimanche, le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, épreuve phare du Concours officiel de saut d'obstacles 3* de la Garde Royale, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Lors de cette compétition, organisée à la carrière Hipica de Tétouan, Abdeslam Bennani Smires, montant "Hush Hush", a remporté cette épreuve qui s'est déroulée en deux manches, après avoir bouclé le parcours sans faute en 44 sec 48/100è.



Le cavalier Ghali Boukaa s’est, quant à lui, adjugé la 2ème place, en montant "Chester N", en un temps de 44 sec 60/100è, avec un sans faute, tandis que la troisième place a été remportée par Florent Jeannin montant "Chica De Bourguignon Z", qui a réalisé un chrono de 45 sec 66/100è.



Au terme de cette épreuve, le président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Moulay Abdellah Alaoui, accompagné du Général de Division Abdelaziz Chatar, Commandant la Garde Royale, et du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a procédé à la remise des prix aux cavaliers qui ont occupé les premières places, en présence de personnalités civiles et militaires.



Dans une déclaration à la MAP, Abdeslam Bennani Smires a exprimé sa joie d'avoir remporté le Grand Prix de SM le Roi Mohammed VI, ajoutant: "C'est un grand jour dans ma carrière, et cela est dû à la concentration et à l'harmonie avec le cheval pendant la compétition".



Après avoir remercié les membres de son équipe, qui ont grandement contribué à ce résultat, il a précisé que "la compétition était difficile et le niveau était élevé, grâce à la participation de champions comme Ghali Boukaa et Florent Jeannin, ce qui témoigne du développement continu des sports équestres au Maroc, fruit des efforts de la Fédération royale marocaine des sports équestres".



Au programme de ce Concours de trois jours, organisé sous l'égide de la FRMSE, figuraient 19 épreuves, avec la participation de 114 cavaliers montant 202 chevaux.

Divers

Botola Pro D2



Voici les résultats de la 22ème journée de la Botola Pro D2 de football:

CAK-KAC : 0-0

WAF-USYM : 2-3

OD-CAYB : 1-1

SM-RCOZ : 1-1

USMO-KACM : 0-2

RAC-JSM : 1-1

CJBG-MCO : 1-1

OCK-RBM : 0-0



Classement

1-KACM : 44 pts

2-RBM : 37 pts

3-USYM : 35 pts

4-OD : 34 pts

5-SM : 32 pts

6-USMO : 31 pts

7-CJBG : 28 pts

8-RAC : 27 pts

9-WAF : 26 pts

KAC : 26 pts

11-CAK : 25 pts

JSM : 25 pts

13-CAYB : 22 pts

MCO : 22 pts

15-OCK : 29 pts

16-RCOZ : 17 pts



Futsal



L’équipe du Maroc A de futsal a remporté le tournoi international organisé par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), après sa victoire contre l’équipe portugaise, en finale jouée dimanche au Complexe Mohammed VI de football à Maâmora (près de Salé).

Les hommes de Hicham Dguig se sont imposés par 6 buts à 3. Les buts des Lions de l'Atlas ont été inscrits par Ismail Amazzal (3 buts), Soufiane Charraoui, Othman Idrissi et Anass Dahani.



Basket/BAL



Le FUS de Rabat a perdu face à Al-Ittihad d'Alexandrie par 74 points à 98, mais garde ses espoirs pour les play-offs, dimanche à la salle couverte du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, lors de son 6-ème et dernier match de la Conférence de Kalahari, première étape de la Ligue africaine de basketball (BAL).

A l’issue de cette Conférence inaugurale, le club rbati termine troisième au classement, avec deux victoires, derrière son adversaire du jour, Al-Ittihad premier avec six victoires et Rivers Hoopers du Nigeria, qui a remporté son dernier match contre le Stade Malien (79 - 59) et pointe à la deuxième place avec quatre victoires.

Le FUS devra ainsi attendre la Conférence du Sahara, prévue du 26 avril au 4 mai à Dakar, et la Conférence du Nil, du 17 au 25 mai à Kigali, avant que les deux meilleurs troisièmes éligibles aux play-offs ne soient connus.