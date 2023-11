Le cash connaît une forte accélération

En 2022, la circulation fiduciaire a dépassé les niveaux enregistrés avant 2020

09/11/2023

La circulation fiduciaire a connu une accélération exceptionnelle au titre de l’année 2022, selon un rapport annuel de Bank Al-Maghrib (BAM) rendu public récemment.



La hausse du volume d’argent liquide en circulation s’est accélérée « sous l’effet conjugué de l’augmentation générale des prix et de la forte hausse des transferts des MRE et des recettes touristiques », a indiqué la Banque centrale notant que le cash en circulation a dépassé les niveaux enregistrés avant 2020.



Dans son Rapport annuel sur les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement, leur surveillance et l’inclusion financière – Exercice 2022, il ressort en effet que l’encours de la monnaie fiduciaire (qui ne tient pas compte des encaisses détenues par les banques) a enregistré une hausse annuelle de 10%, après 6% enregistré en 2021. Il s’est ainsi établi, en valeur, à 372 milliards de dirhams.



Selon les données publiées par l’institution publique, en volume, l’encours de la monnaie fiduciaire s’est situé à 2,5 milliards de billets et 3,1 milliards de pièces de monnaie, soit des progressions annuelles respectives de « 9% et 3% ».



Dans son rapport, BAM fait également remarquer que la demande de cash s’est inscrite dans un mouvement haussier depuis le début de l’année 2022, après l’accalmie observée au titre de l’année 2021 où le rythme de progression de la masse fiduciaire est revenu à la normale.



Ainsi que le montrent les statistiques livrées par l’organisme, il apparaît qu’« après l’accroissement des sorties nettes de 3,7 milliards de dirhams enregistré courant le premier trimestre de l’année, l’augmentation de la circulation de la monnaie fiduciaire, sous l’effet des évènements et fêtes religieuses ainsi qu’à celui des vacances scolaires, s’est élevée à 19,5 milliards de dirhams courant les deuxième et troisième trimestres de 2022 ».



L’analyse des données suggère qu’elle s’est accentuée courant le dernier trimestre, a fait savoir la Banque centrale liant cette évolution à la hausse massive des transferts des MRE, aux réformes fiscales en faveur des entreprises individuelles ainsi qu’au déploiement du programme de subventions accordées par les autorités au secteur du transport routier et au secteur de tourisme, pour atteindre 11,8 milliards de dirhams.



En fin de compte, BAM note que « le ratio de la circulation fiduciaire rapporté au PIB s’est établi à 27% contre 29% constatée l’année précédente».



Nette amélioration du volume des billets en circulation



Dans le détail, au titre de l’année écoulée, les billets de banque marocains (BBM) ont enregistré une nette amélioration en volume de 9,3% contre 5,4 % en 2021 et en valeur de 10,5% (5,7% en 2021), équivalant à 2,5 milliards de billets pour une valeur de 368 milliards de dirhams.



Il est à préciser que les billets en circulation ont représenté au cours de cette même année une part de 44% en volume et 99% en valeur du total de la circulation fiduciaire.



En ce qui concerne la structure en valeur des billets en circulation, le rapport fait état d’un changement en faveur des billets de 200 DH dont la part a augmenté durant l’année 2022, passant de 74% en 2021 à 75% en 2022.



Selon le constat établi dans ledit rapport, « ce renforcement s’est effectué au détriment de la coupure de 100 DH, dont la contribution est revenue de 24% à 23%» durant l’année dernière.



Toujours selon BAM, « l’analyse en volume des billets indique la poursuite de la tendance haussière de la part de la coupure de 200 DH dans le volume global des BBM en circulation » ; celle-ci ayant, en effet, atteint 56%, en augmentation de 1 point de pourcentage par rapport à 2021, suivie des billets de 100 DH avec une part stable à 35%. Alors que les contributions descoupures de 20 DH et 50 DH ont de leur côté atteint respectivement 3% et 6%.



A noter également que, « par type de billets, 90% des billets en circulation sont de type 2012, 9% relèvent de la série d’émission de 2002 et 1% sont de type 1987 actuellement en phase de retrait de circulation ».



Le volume de la monnaie métallique, l’autre liquidité en circulation, a pour sa part affiché une hausse de 3,1% au titre de la même année atteignant 3,1 milliards de pièces, et 4,1% en valeur, correspondant à 4 milliards de dirhams.



Selon les données, en nombre, la structure des stocks de pièces a été marquée par un renforcement de la part de ½ DH, passant de 12% à 13% ainsi que celle de 5 DH passant de 7% à 8%.



Quant aux autres parts, elles « ont respectivement stagné à 29% pour 1 DH, 4% pour 10 DH, 2% pour 2 DH, à l’exception des pièces de 20 C et 10 C dont leurs parts ont enregistré des baisses de 1 point de pourcentage chacune, passant respectivement de 16% à 15% et de 19% à 18% », a indiqué BAM.



Notons enfin qu’en valeur, la structure du stock des pièces n’a pas connu de variations significatives à l’exception de la pièce de 2 DH (3% contre 4% en 2021) et que «la part de 10 DH y représente 34%, 29% pour celle de 5 DH, 22% pour 1 DH et 15% pour le reste des dénominations», a conclu la Banque.



Alain Bouithy