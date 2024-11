Le capital humain, pierre angulaire de la compétitivité des entreprises du secteur aéronautique

03/11/2024

Le capital humain représente la pierre angulaire de la compétitivité des entreprises du secteur de l’aéronautique au Maroc, ont souligné les participants à un panel organisé, vendredi, dans le cadre de la 7ème édition du Salon international de l’aéronautique et du spatial "Marrakech Air Show 2024" (MAS 2024).



Lors de cette table ronde, des opérateurs du secteur et des représentants d’instituts et centres de formation professionnelle ont également souligné que la promotion du secteur de l’aéronautique requiert des compétences pointues et des ressources humaines qualifiées dans un contexte mondial marqué par de grandes mutations économiques et dans le marché de l'emploi.



Intervenant à cette occasion, Raphael Samson, directeur général de l'Institut des métiers de l’aéronautique (IMA), a relevé que cet établissement, fruit d’un partenariat entre plusieurs ministères, le Groupement des industriels marocains de l’aéronautique et spatial (Gimas) et l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), adopte une approche pédagogique permettant aux étudiants d’acquérir des connaissances techniques spécialisées dans leur domaine, et de développer des soft skills essentielles pour réussir dans l’industrie aéronautique, rapporte la MAP.



Les établissements de formation professionnelle sont appelés à adapter leurs programmes de formation aux besoins spécifiques des entreprises du secteur de l’aéronautique, a-t-il expliqué, relevant que ces centres et instituts doivent aussi fournir des formations personnalisées et adaptées aux besoins de chaque entreprise afin de garantir l’essor de ce secteur et l’intégration à 100% des lauréats.



De son côté, Mustapha Faqir, doyen et professeur à la "School of Aerospace and Automotive Engineering" relevant de l’Université internationale de Rabat, a indiqué que les établissements de formation doivent assurer des expériences plus pratiques, en plus des connaissances fondamentales, sur l'industrie aéronautique.



Il a aussi mis l’accent sur la nécessité de miser sur l’évaluation régulière, l’apprentissage tout au long de la vie et l’enseignement à distance, et de s’aligner aux standards internationaux de formation en travaillant davantage sur l’obtention d’accréditations et de certifications auprès d’entreprises mondiales du secteur de l’aéronautique, tout en oeuvrant au renforcement des partenariats avec les entreprises aérospatiales et les collaborations avec les universités internationales.



Le directeur des partenariats à l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Driss Bettache, a pour sa part, souligné que le capital humain constitue la clé de voûte de la réussite de tout projet de développement, relevant que l’OFPPT accompagne l’ensemble des stratégies sectorielles et les projets structurants, à travers le développement d’une offre de formation riche et concertée avec les professionnels et les différents partenaires.



L'OFPPT, en tant que premier opérateur de formation professionnelle au Maroc, a été précurseur dans la mise en place d’une offre de formation riche et diversifiée dans l'aéronautique, dans le but d'accompagner les entreprises du secteur dans leur évolution, renforcer leur compétitivité, assurer une formation qui répond aux normes internationales, et d'anticiper les besoins croissants en ressources humaines qualifiées dans ce domaine.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, "Marrakech Air Show 2024", qui rassemble les leaders du secteur autour de thématiques majeures, se veut à la fois une vitrine de premier plan des dernières innovations du secteur et une plateforme de rencontre pour les professionnels en quête d’opportunités d’affaires.



Organisée conjointement par le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Administration de la Défense Nationale et MEDZ, filiale de la CDG, cette 7ème édition, dont les Emirats Arabes Unis sont l'invité d'honneur, met en lumière l'importance croissante du Maroc sur la scène aéronautique mondiale.



Le Salon, connaît cette année une participation sans précédent avec 200 exposants, plus de 75 délégations officielles, des démonstrations aériennes spectaculaires, une exposition dynamique et une programmation riche en conférences de haut niveau traitant des tendances émergentes et des enjeux actuels et futurs du secteur.