Le candidat à la présidence du Raja présente son programme

12/06/2022

Le candidat à la présidence du Raja de Casablanca, Aziz El Badraoui a présenté, vendredi à Casablanca, les grandes lignes de son programme.



Lors d'une conférence de presse, Aziz El Badraoui, candidat unique au mandat 2022-2026, a affirmé que le Raja a besoin de gouvernance dans la gestion administrative, financière et technique.



Il a souligné, dans ce sens, que son projet a pour objectifs la mise en place d’une direction technique de haut niveau, car les problèmes dont a souffert le Raja dernièrement sont principalement d’ordre technique.



Le volet financier a, également, posé problème pour le Raja, a-t-il relevé, mettant l’accent sur la nécessité de rehausser les recettes du club qui, selon lui, ne sont pas à la hauteur de sa stature.

Il a prôné, dans ce sens, la mise à profit de la réputation du club et du label Raja et le renforcement du volet marketing.



Il a aussi plaidé pour la restructuration, selon les normes internationales, du complexe l’Oasis pour qu’il assume pleinement sa mission de pépinière pour le Raja.



Par ailleurs, il a estimé que le Raja est un club de titres et chaque président est appelé à le mener vers des performances aux niveaux national, régional et continental.



La saison n’est pas encore terminée et l’équipe garde toutes ses chances pour les titres du championnat national et de la Coupe du Trône, a-t-il dit.



Le Raja de Casablanca avait annoncé que l'assemblée générale élective se tiendra le 16 juin afin d’élire un nouveau bureau dirigeant, suite à la démission de l’actuel bureau du club à la fin de la saison.