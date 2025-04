Le cancer du col de l'utérus éradiqué au Danemark d'ici 2040

17/04/2025

Le Danemark devrait avoir éradiqué le cancer du col de l'utérus d'ici 2040, grâce à l'adhésion au programme de vaccination HPV et au dépistage, a annoncé lundi la Ligue danoise de lutte contre le cancer.



"Même avant 2040, si peu de femmes pourraient être touchées par la maladie qu'elle pourrait être considérée comme éliminée", s'est félicitée la Ligue danoise de lutte contre le cancer dans un communiqué.



"Ce sera la première fois qu'un type de cancer disparaît", ajoute-t-elle.

Actuellement, le taux de récurrence de ce type de cancer est inférieur à 10 sur 100.000, selon une étude publiée dans le Journal des médecins danois.



D'après les critères de l'Organisation mondiale de la santé, la maladie sera considérée comme éradiquée au Danemark avec un taux de récurrence inférieur à 4 sur 100.000.

Le taux de vaccination contre l'infection au papillomavirus (HPV), principale cause de la maladie, est de 89% pour les garçons et filles de 12 ans à la première des deux doses du vaccin. C'est un tout petit peu moins que l'objectif de 90%.



Le vaccin, gratuit, a été introduit chez les filles en 2008/2009 et en 2019 chez les garçons.

Sur le dépistage, 60% des femmes au Danemark acceptent l'offre, soit dix points de moins que l'objectif de 70% de participation.

La Suède affiche un objectif d'éradication encore plus rapproché, à 2027, selon les centres régionaux de cancérologie (RCC) suédois.