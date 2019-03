Le caftan marocain brille de mille feux à Madrid

13/03/2019

Le caftan marocain a brillé de mille feux au palais de Fernan Nunez à Madrid, lors de la 2ème édition du Spanish Arab Fashion (SAF), un événement dédié à la culture, la mode et l'artisanat. Élégance, glamour et raffinement sont les maîtres mots des caftans présentés à cet évènement par les célèbres stylistes de la haute couture marocaine, en l’occurrence Fouzia Naciri, Meryem Belkhayat, Meryem Bousikouk et Siham El Habti, transportant l'assistance dans un monde empreint de beauté, de magie et de magnificence.

Ces créatrices marocaines ont ainsi mis en valeur, à travers leurs collections faites de matières nobles et parées de broderies à la main, de pierres et de cristaux, la beauté, la modernité et la noblesse du caftan marocain, qui est à l'honneur lors de cette édition, invitant les passionnés de mode à découvrir des créations empreintes de tradition et qui revendiquent en même temps une élégance intemporelle et actuelle.

Lors des autres défilés organisés à cette occasion, des stylistes de renommée mondiale venus de plusieurs pays, comme les Emirats arabes unis, la Tunisie, l'Egypte ou encore l'Espagne, ont également présenté leurs créations pour le plus grand plaisir du public nombreux composé de professionnels de la haute couture et de personnalités du monde de la mode. S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de cette manifestation, l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, a souligné que cet événement constitue un lieu de rencontre entre l'art, la culture, l'histoire, la beauté et l'art de vivre que partagent le Maroc et l'Espagne, notant que cette édition, qui coïncide avec la Journée internationale de la femme, vient célébrer la créativité artistique de la gent féminine.

"Le Maroc est conscient que la promotion de la situation de la femme est la condition sine qua non d'une société inclusive dans laquelle toutes les composantes, au-delà du sexe et de l'appartenance ethnique ou religieuse, agissent de manière conjointe et en parfaite harmonie pour un avenir meilleur", a fait observer Mme Benyaich, mettant en avant la richesse du patrimoine culture et civilisationnel marocain, qui a tout le mérite d'être reconnu et valorisé à l'échelle internationale.