Le caftan marocain brille à Séville

24/11/2024

Le caftan, dans toute sa splendeur, et la haute couture marocaine ont brillé lors d'un double défilé inédit, organisé mardi et mercredi à Séville, braquant la lumière sur la beauté, la diversité et la richesse de cette tenue traditionnelle majestueuse.



Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre du "Mois du Maroc" initié par la Fondation Trois Cultures de la Méditerranée, a été un moment haut en couleurs ayant permis à une belle brochette de créateurs de mode marocains de célébrer l'élégance de cette pièce incontournable de la tradition vestimentaire marocaine.



Organisée en collaboration notamment avec la communauté autonome d'Andalousie, cette manifestation de mode, intitulé "We love Morocco", a été une occasion pour découvrir le savoir-faire et les dernières créations des stylistes marocains et d'apprécier l’élégance et le raffinement des tenues puisées dans l’héritage séculaire marocain.



Ainsi, une riche collection de somptueuses pièces, richement ornées et rehaussées avec des broderies faites main et autres finitions appliquées au caftan, a été présentée lors de ces deux défilés déroulés en présence notamment de Lorena García de Izarra, directrice générale de la Fondation des Trois Cultures, et de Dounia Dlirou, consule générale du Royaume à Séville.



Lors de la première soirée de cet événement, le public a pu découvrir les créations des jeunes talents de Caftan Week 2024 (Imane Bamouss, Said Illi, Marwa Aboud et Maison Chafai Couture), qui ont exprimé, chacun, la quintessence d'une culture millénaire inégalée qu’ils perpétuent et font découvrir au-delà des frontières.



Durant la deuxième soirée, des célèbres stylistes de la haute couture marocaine (Meryem Boussikouk, Siham El Habti, Samira Mhaidi et Karim Tassi) sont venus présenter leur travail, de véritables œuvres d’art, pour le plus grand plaisir d’un public nombreux composé de professionnels de la haute couture mais aussi de simples admirateurs du caftan marocain dont la réputation a dépassé les frontières.



Evénement phare du "Mois du Maroc" à Séville, le double défilé a mis en avant la finesse et le raffinement des créations marocaines, reflet d'une culture et d’un savoir-faire ancestraux, a indiqué la directrice générale de la Fondation des trois cultures dans une déclaration à la MAP.



C’est l’occasion de faire découvrir au public sévillan le caftan marocain, symbole à la fois d’identité, de tradition et de modernité, un objet qui reflète le savoir-faire et le talent des stylistes marocains, a-t-elle dit.



Le mois du Maroc à Séville, organisé par la Fondation en collaboration avec d'autres acteurs culturels, est une manifestation annuelle qui braque les projecteurs sur le Maroc tout au long du mois de novembre via une programmation riche et variée. L'objectif en est de mettre en avant la diversité culturelle du Royaume et la richesse de son patrimoine et de renforcer le rapprochement entre les deux rives.