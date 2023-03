Le «café littéraire» de l’Association « Ach-Chouâla » rend hommage aux poétesses Hafida El Farissi et Amina Al Azhar

16/03/2023

L’Association Ach-Chouâla pour l’éducation et la culture, section Hay Mohammadi, organise à l’occasion de la Journée internationale de la femme, ce vendredi 17 mars, à partir de 18h30 à la Maison des jeunes, un «café littéraire» sous la devise «Taat marocaines».



Cet événement sera dédié à l’œuvre de la poétesse Amina Al Azhar et la journaliste et poétesse Hafida El Farissi qui évoqueront leurs expériences créatives et médiatiques. L’Association rendra un vibrant hommage à leurs créations littéraires et leurs réalisations poétiques.