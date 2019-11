Le bel exploit de l’OCS à Radès

25/11/2019 Libé

L’Olympique de Safi s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions en battant l'Espérance de Tunis lors d’un match disputé samedi à Radès.

L’Olympique de Safi a décroché son billet de qualification en éliminant l'Espérance aux tirs au but (2-4). Lors du temps règlementaire, les deux équipes n'ont pu se départager (1-1). Les buts ont été inscrits par Abdelghani Mouaoui (20) pour l’Olympique de Safi et Kouamé Bonsu (53) pour l'Espérance. Au match aller, les deux équipes avaient fait match nul (1-1). Dans une déclaration à la presse, l’entraîneur de l’Olympique de Safi, Mohamed El Guisser, a qualifié d’historique cet exploit.

"C’est une qualification historique que nous dédions à nos supporters, ainsi qu’à tous les Marocains", a-t-il dit. Et d'ajouter : "Nous savions que la confrontation contre l’Espérance sportive de Tunis, championne d’Afrique en titre, serait difficile et qu’après le nul concédé à l’aller, la qualification serait tributaire d’au moins un but marqué à Radès".

Il a expliqué que "pour ce faire, nous avons élaboré un scénario qui nous permettrait de réaliser cet objectif", relevant que son équipe a réussi à marquer un premier but qui a mis les joueurs en confiance. El Guisser a indiqué que les Sangs et Or ont réussi à égaliser, mais les joueurs safiots sont restés concentrés et sont parvenus à conserver le score d’égalité jusqu’au sifflet final.

Pour sa part, Mouine Chaabani, entraîneur de l’Espérance de Tunis, s’est dit "déçu" pour cette élimination. "C’est une grande déception pour nous d’être éliminés sitôt de la compétition qui faisait partie de nos principaux objectifs de la saison", a-t-il regretté. Il a relevé que lors des manchs aller et retour, les joueurs espérantistes n’ont épargné aucun effort. "Nous ne méritions pas d’être éliminés", a-t-il dit, soulignant que maintenant, il n’y a plus de temps à perdre sachant que durant les deux semaines à venir, l’Espérance devra disputer deux matchs importants dans le cadre de la Ligue des champions africaine, avant d’attaquer la campagne du Mondial des clubs.

Grâce à cette victoire, l’Olympique de Safi rejoint ainsi en quarts de finale le Raja de Casablanca et les clubs saoudiens d’Al-Chabab et d’Al Ittihad qui ont éliminé respectivement le Wydad de Casablanca, "Chabab Al Ordon" de Jordanie et "Al Wasl" des Emirats Arabes Unis.