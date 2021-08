Le bébé en couverture de “Nevermind” de Nirvana porte plainte contre le groupe

27/08/2021

Depuis la dissolution du groupe après le suicide de son emblématique fondateur, chanteur, compositeur et guitariste, Kurt Cobain, Nirvana n’a eu de cesse de susciter une profonde admiration sur la planète musique. Mais ça c’était avant un épisode rocambolesque et une polémique créée par Spencer Elder. Trente ans après avoir été photographié nu afin d’illustrer la pochette de l’album Nevermind de Nirvana, Elder, âgé de 4 mois à l’époque, a décidé de porter plainte pour «pornographie infantile», contre le groupe de grunge mythique, comme l’a rapporté un tribunal californien, cité par l’Agence de presse française (AFP), confirmant ainsi une information du magazine américain Variety.



«Le groupe a usé de cette pornographie infantile en plaçant Spencer Elder comme élément central de leur stratégie promotionnelle», peut-on lire dans la plainte déposée. Pour l’avocat du plaignant, «l’enfant pose de manière sexuellement provocante dans le but de faire gagner en notoriété le groupe, augmenter ses ventes et attirer l’attention médiatique ». Puis d’enfoncer le clou :“Le photographe de l’époque avait capturé plusieurs clichés de Spencer, un choix alternatif d’images était donc possible”.



Au moment du shooting, on se doute bien que les parents de Spencer Elder étaient présents et consentants, en échange d’une somme de 200 dollars, pour que leur bébé contribue à l’une des pochettes d’album les plus iconiques de l’histoire du grunge américain. Mais pour son avocat, Robert Y. Lewis, “cette photographie présente des éléments de pornographie infantile. Les parties génitales de mon client étant visibles, il apparaît comme un travailleur du sexe”. Cela dit, Spencer avait l’air bien heureux de recréer, plus d’une fois, la pochette-culte, en célébration des 10e, 17e, 20e et 25e anniversaires de l’album “Nevermind”.



Mais déjà en 2016, l’enfant devenu trentenaire, exprimait un léger agacement.



Dans une interview parue dans le New York Post en 2016, il confiait être partagé entre la célébrité liée à la couverture de l’album et le sentiment d’avoir été exploité. «C’est à la fois cool et étrange de faire partie de quelque chose dont je ne me souviens pas», indiquait-il. Elden se sent d’autant plus floué du fait que non seulement, “ses parents n’auraient signé aucune décharge, mais de plus, Elden n’a jamais été indem- A nisé pour cette photo”, assure la plainte relatée par l’AFP.



Sentant qu’il y a moyen de se faire quelques billets, Spencer Elden a alors essayé de contacter, à plusieurs reprises, différents membres du groupe, comme Dave Grohl (chant, guitare), qui a formé le groupe de Rock, Foo Fighters, un an après la dissolution de Nirvana. Mais cette démarche est restée vaine. Face à ce silence radio, Elden n’est pas resté les bras croisés. «C’est difficile de ne pas être frustré quand on voit tout l’argent que ça a généré», a-t-il déclaré. Il réclame aujourd’hui un minimum de 150.000 dollars en guise de dommages et intérêts.



La question qui nous vient à l’esprit, c’est :pourquoi donc Nirvana a-t-il pu prendre un tel risque ? Au vrai, le “Band” de grunge américain avait pour but, à travers ladite pochette d’album, de critiquer le capitalisme. D’où le bébé souriant, qui nage vers un billet de banque accroché à un hameçon de canne à pêche. Si l’idée avait du sens par le passé, elle doit être à présent source de regret pour les membres du groupe légendaire.



