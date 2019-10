Le basket national s’enlise de nouveau

27/10/2019 Abdelmajid Bouslim

Le président du comité provisoire jette l’éponge

Après moult atermoiements et tergiversations, le Comité provisoire (CP) chargé de la gestion du basketball national instauré il y a six mois par le ministère de tutelle a enfin organisé un point de presse vendredi dernier à Casablanca. Devant un parterre de journalistes représentant les différents organes de presse, le président de la commission provisoire, Abdelmajid Boura, a déclaré que le dossier du basket-ball était fastidieux et très chaud. Malgré toutes les difficultés, une réunion avec les clubs d'excellence a été organisée pour les informer les équipes de la reprise du championnat le 8 juin 2019 après la fin du mois de Ramadan. La réaction était négative de la part des clubs et desligues pour diverses raisons, à savoir la fête d’Al Aïd, la période des examens, la base juridique pour la reprise... Selon le président du comité provisoire, pour interagir avec ces demandes, la date de reprise a été suspendue et depuis aucune proposition concrète n'est parvenue au CP aussi bien des clubs que des ligues. Pour ce qui est de l'activité sportive internationale, le CP a mobilisé tous les moyens humains et logistiques pour permettre à l'équipe nationale de basket-ball de participer à l'Afro-CAN 2019 au Mali avec les résultats que tout le monde connaît. Le président du CP a présenté pour la circonstance un projet pour l'organisation des structures de la FRMBB tout en soulignant le recensement de toutes les associations adhérentes qui sont au nombre de 157 clubs pour 6917 licenciés afin de les accompagner dans l'obtention de l'agrément, la tenue d'une assemblée générale extraordinaire pour l'approbation des nouveaux statuts de la FRMBB et la convocation d'une assemblée générale pour élire un nouveau bureau fédéral. A la surprise générale, Abdelmajid Boura a présenté sa démission du comité provisoire en déclarant : « Maintenant, il faut un karcher de haute pression pour nettoyer à fond le basket-ball et suspendre toutesles activitésjusqu'à ce qu’il atteigne le niveau escompté».

L’ASS en quart de finale du championnat arabe de basket

L'Association sportive de Salé (ASS) a validé sa qualification en quarts de finale de la 32è édition du Championnat arabe des clubs champions, après sa victoire face à Ahly Tripoli (75-69), en match disputé samedi soir à la Salle Fathallah El Bouaâzaoui à Salé. L'ASS a décroché son billet après cette quatrième victoire consécutiveet conservé sa place de leader du groupe B avec un total de 8 points. Lors des trois premières rencontres, le club de Salé a pris le dessus sur le club palestinien de Services Labrij (86-57), Al Koweït club (92-79) et le club algérien de Staoueli (93-56).