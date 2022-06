Le bac, c’est parti

21/06/2022

I ls sont 557.864 candidats à entamer hier l'examen national unifié du baccalauréat 2022, soit une augmentation de 8% par rapport à l’année dernière. Les élèves passeront leurs épreuves dans 1520 centres d’examen, alors que la surveillance devrait être assurée par 1860 cadres de l’enseignement et la correction par 43.000 enseignants. Les épreuves de l'examen national unifié du baccalauréat qui ont commencé lundi dans tous les centres d'examen au niveau national se poursuivront jusqu'à vendredi prochain. Il y a lieu de signaler que des tentatives de triche ont été enregistrées au cours de cette première journée des examens. L’information relayée par le site Hespress indique que les épreuves de « Physique » ont fuité à travers leur mise en ligne sur les pages Facebook. Le ministère de tutelle a précisé qu’il ne s’agit aucunement de fuite et que les épreuves ont été divulguées après le début des examens. Il est difficile de procéder à un contrôle ne contenant aucune faille et qu’il s’agit de cas isolés, conclut la même source.