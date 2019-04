Le Zamalek remporte à Oujda la Supercoupe d'Afrique de handball

06/04/2019

Le club égyptien de Zamalek a remporté, jeudi à Oujda, la 26è édition de la Supercoupe d'Afrique de handball aux dépens de son éternel rival d'Al Ahly, après prolongations (38-35).

Au terme d'un match très disputé dont le temps réglementaire s'est achevé sur le score de 27 buts partout, les protégés de Basem Sabki, ont su tirer leur épingle du jeu et sont parvenus à conserver leur sacre, remporté l'année dernière également au détriment d'Al Ahly.

A la faveur de cette victoire, le club Blanc a assuré sa qualification pour le Mondial des clubs "Super Globe", qui aura lieu en août prochain en Arabie Saoudite.

Il est à noter que la Supercoupe oppose chaque année le vainqueur de la Ligue des champions de la CAF au vainqueur de la Coupe de la Confédération.

Côté dames, les Angolaises de Primeiro Agosto se sont adjugé la Supercoupe d'Afrique après avoir dominé leurs compatriotes de Petro Atlético, sur le score de 19 à 13.

Outre la Supercoupe d'Afrique, la ville d'Oujda accueille, du 5 au 14 avril, le 35ème Championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe, qui connait la participation des équipes marocaines de Widad Smara, MC Oujda et Raja d'Agadir respectivement dans les groupes A, C et D.

Selon le tirage au sort, qui s'est déroulé à Abidjan, Widad Smara rencontrera les équipes de Smouha (Egypte), OKA (RD Congo) et Horoya AC (Guinée).

Quant au MC Oujda, il sera opposé à l'Espérance sportive (Tunisie) et aux Camerounais du FAP.

De son côté, le Raja d'Agadir croisera le fer avec le JSK (RD Congo), Kirkos (Ethiopie) et Don Bosco (Côte d'Ivoire).

Le groupe B rassemble, quant à lui, les équipes d'Al Ahly (Egypte), l'Etoile sportive (Tunisie), Phoenxi (Gabon) et Mékelele 70 (Ethiopie).

Chez les dames, les clubs de Primero De Agosto (Angola), Héritage (RD Congo), Dynamique (Cameroun) et Bandaman (Côte d'Ivoire) sont alignés dans le groupe A.

La poule B réunit les formations de Petro Athletico (Angola), DGSP (Congo), FAP (Cameroun) et Renaissance Handball Club (Sénégal).