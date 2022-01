Le Zajal marocain à l’honneur à la Maison de la poésie

16/01/2022

La Maison de la poésie (Dar Chiir) de Marrakech a abrité, récemment, une soirée culturelle dédiée au Zajal (poésie dialectale), avec la participation d'un parterre de poètes et poétesses marocains représentant différentes sensibilités, expériences artistiques et générations.



Cette soirée a été agrémentée par la participation de trois icônes de ce genre artistique authentique et ancestral utilisant exclusivement l'arabe dialectal, à savoir : Abdeslam Baalioui, Zineb Oulidi et Said Al Amine, occasion de donner lecture à des poèmes tirés de leurs plus beaux recueils, accompagnés par le luthiste talentueux, Mahmoud Al Omani.



Cet événement culturel et artistique visait à fêter la diversité culturelle qui caractérise le Royaume, de même qu’il traduit l’ouverture de la Maison de la poésie sur tous les genres de l’écriture poétique et artistique moderne au Maroc, a souligné le directeur de cette structure culturelle, Abdelhak Mifrani, à l’ouverture de cette soirée.



Le poète Saïd Al Amine a ainsi gratifié l’assistance par un long poème abordant les paradoxes de la vie et du temps en recourant à la thématique de l’eau et ses diverses symboliques dans la tradition populaire.



De son côté, la poétesse et artiste plasticienne, Zineb Oulidi, auteure du recueil "Noun nesswa" (2017), a donné lecture à des poèmes du Zajal inspirés du patrimoine marocain, notamment l’art de l’Aita et celui ghiwani.



Lors de cette soirée, le public avait rendez-vous aussi avec des poèmes du Zajal récités par le poète Abdeslam Baalioui, surnommé "le Sage du Zajal de Marrakech". Dans ses poèmes, cet artiste met l’accent sur la capacité du poète du Zajal à influencer le public en traitant les préoccupations quotidiennes des gens.



Créée en septembre 2017, en vertu d’un partenariat entre le ministère de la Culture et de la Communication et le Département de la culture et de la communication au gouvernement de Sharjah aux Emirats Arabes Unis (EEAU), la Maison de la poésie de Marrakech se donne pour mission la promotion des créations poétiques, la valorisation et la documentation de la poésie marocaine.