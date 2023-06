Le Wydad vise le remake en Ligue des champions

La 4ème étoile est conditionnée par un bon résultat au Caire

04/06/2023

Le Wydad croisera le fer, ce dimanche à partir de 19 heures au stade international du Caire, avec le club égyptien d’Al Ahly, et ce pour le compte de la finale aller de la Ligue africaine des champions, édition 2023. Ultime acte que l’on espère sera un remake des deux précédents face-à-face sanctionnés par des victoires des Rouges lors des finales de 2017 et de 2022. Si d’aucuns perçoivent le WAC comme la bête noire d’AlAhly, il faut garder à l’esprit que le National du Caire reste le détenteur du record des titres dans cetteC1 avec pas moins de 10 étoiles contre trois pour le Wydad qui aspire à ajouter une quatrième ligne à son copieux palmarès.



Une confrontation compliquée pour deux protagonistes qui se connaissent très bien et qui se jouera sur de petits détails. Que ce soit Al Ahly ou le Wydad, ces acteurs affichent la bonne forme en cette fin de saison et ne comptent point lâcher prise à ce stade de la compétition. En tout cas, les Rouge et Blanc, tenants du titre, sont conscients de l’âpreté de la tâche et outillés en vue d’aborder ce cap aller sans dégâts dans la perspective de jouer le retour à domicile, devant leur grand public le 11 juin, dans de parfaites dispositions.



Il s’agit là d’une opposition qui a été minutieusement préparée par le Wydad qui s’est déplacé avec l’ensemble de ses cadres, tous décidés à aller jusqu’au bout dans cette campagne continentale. Le WAC a regagné mercredi dernier Le Caire à bord d’un vol spécial, soit quatre jours pleins avant la finale. Un espace temporel savamment exploité parle staff technique, puisque trois séances d’entraînement devaient se tenir dont la dernière est programmée ce samedi soir à l’heure du match au stade du Caire.



Les réglages étant faits, l’on doit s’attendre à un match crânement disputé, devant être emballé d’entrée par les joueurs du National du Caire dans l’espoir de déstabiliser l’arrière-garde des Rouges. Grâce à leur expérience, les éléments qui seront alignés parle coach belge Sven Van Den Broeck sont capables de laisser passer l’orage et d’exploiter à bon escient les moments opportuns pour porter le danger dans le camp adverse et pourquoi pas atteindre les filets adverses. Ce qui serait le scénario parfait, comme c’était le cas d’ailleurs au match de la demi-finale retour contre l’équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns, lorsque les Wydadis ont frappé en deux temps pour forcer une issue de parité accordant le sésame de cette finale qui sera sifflée par le Libyen Ibrahim Moutaz. Celui-ci a été crédité d’un bon arbitrage lors du match des quarts retour (0-0) qui a vu la qualification, d’Al Ahly aux dépens du Raja.



A noter que pour la finale retour auComplexe sportif Mohammed V, la CAF a désigné l’arbitre éthiopien Bamlak Tesema.



Mohamed Bouarab