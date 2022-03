Le Wydad surclasse le Zamalek

Le Raja battu chez les Guinéens de Horoya

14/03/2022

Le Wydad de Casablanca (WAC) s'est imposé chez le Zamalek d’Egypte par 1 but à 0, vendredi au stade international du Caire, lors de la 4è journée du groupe D de la Ligue des champions. Après avoir terminé la première mi-temps sur un score nul et vierge, les Casablancais ont plié les débats en leur faveur grâce à un but signé Yahya Jabrane.



Assommés après leur lourde défaite il y a deux semaines à Casablanca (3-1), les Egyptiens ont entamé la rencontre pied au plancher avec l’intention d’ouvrir la marque le plus tôt possible.

Or, la bonne organisation défensive des hommes de Walid Regragui a semé le doute dans le camp du club cairote, qui a rarement inquiété Reda Tagnaouti.



Au retour des vestiaires, l’arbitre burundais de cette rencontre, Pacifique Ndabihawenimana, a accordé un penalty au WAC, après une faute de main de Mahmoud Hamdy dans la surface. Yahya Jabrane a réussi à tromper Gabaski et marquer l’unique réalisation de la rencontre (49è). Malgré les multiples tentatives des locaux de remettre les pendules à l'heure, le score est resté inchangé au tableau d'affichage.



Dans le même groupe, Petro Luanda a battu à domicile Sagrada Esperança par 3 buts à 0, un résultat qui permet au Wydad de Casablanca de s'assurer un des deux tickets pour les quarts de finale.



Les Rouges occupent la deuxième place avec 9 points, avec 7 unités d’écart du club égyptien, troisième au classement (2 pts) et demeurent ainsi hors de portée à deux journées de la fin de la phase de groupes. La première place est provisoirement occupée par Petro Luanda, qui totalise 10 points, alors que l’autre club angolais, Sagrada Esperança, ferme la marche (1pts).



Le Raja de Casablanca s'est, quant à lui, incliné sur la pelouse des Guinéens de Horoya Conakry, par 1 but à 2, samedi en match de la 4è journée (groupe B) de la Ligue des champions d'Afrique de football.



Les Verts ont ouvert le score par le biais de Hamid Ahadad (19è), mais les locaux ont renversé la tendance après les buts de Ocansey Mandela (26è) et Yakhouba Barry (29è).



Après cette défaite, la première en cette phase de groupes, le Raja est toujours leader avec 9 points, alors que Horoya Conakry prend ses trois premiers points. L'autre match de ce groupe a opposé les Algériens de l'ES Sétif aux Sud-Africains d'AmaZulu et s’est soldé par une victoire (2-0) des locaux.

Le Zamalek se sépare du duo marocain Bencharki/Ounajem

Le président du conseil d'administration du Zamalek, Mortada Mansour, a annoncé que le club se passe des services du duo marocain Achraf Bencharki et Mohamed Ounajem après la défaite contre le Wydad de Casablanca.



Mortada Mansour a confirmé dans un communiqué que les contrats des deux joueurs marocains ne seront pas renouvelés à la fin de la saison en cours.



Bencharki avait rejoint le Zamalek en juillet 2019 et remporté le titre de champion d’Egypte la saison dernière et la SuperCoupe d'Afrique, tandis qu'Ounajem portait le maillot du club à la même date avant de partir en prêt au Wydad de Casablanca.