Le Wydad quasiment champion du Maroc

08/07/2021

Plus qu’un tout petit point sépare le Wydad du titre de champion du Maroc de cette saison exceptionnelle 2020-2021. En recevant mercredi au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca le RCOZ, pour le compte de la 26ème journée de la Botola Pro 1 «Inwi», les Rouges ont assuré l’essentiel, scellant le sort de cette confrontation sur le score de 2 à 0.



Une mi-temps a suffi au WAC pour atteindre son objectif grâce à Zouheir Moutarraji, de nouveau buteur à la demi-heure de jeu, et ce après l’avoir été lors du derby. La seconde réalisation a été l’œuvre d’Ayoub El Kaabi (41è), qui, malgré ses nombreux ratages, a conforté son statut de goleador du championnat avec 15 buts.



Une victoire, la 18ème depuis l’entame de l’exercice contre 6 nuls et 2 défaites, qui permet au WAC de porter son capital points à 60 unités, creusant davantage l’écart sur son poursuivant immédiat le Raja, accroché, mardi à Agadir, par le Hassania (0-0).



En revanche, cette défaite a été lourdement payée par le Rapid Oued Zem, désormais bon dernier avec un maigre butin de 25 points. L’équipe du RCOZ partage le fauteuil de cancre de service avec la RCAZ qui a forcé le nul aux ultimes souffles de son match contre le CAYB, disputé au stade municipal de Berrechid.



Les locaux, qui continuent à patauger dans la zone des turbulences (13è avec 27 pts), ont dû attendre la 83ème minute pour trouver le chemin des filets par l’entremise d’Oussama Chaibi. Une courte avance qu’ils n’ont pu conserver puisqu’aux extra times (90+3), la Renaissance de Zemamra a recollé au score suite à un but de Mehdi Bellaroussi.



Un match nul qui n’arrange aucune des deux parties, ce que l’on ne peut pas dire de l’OCS et du SCCM qui se sont quittés sur un score de parité, les éloignant plus ou moins des places menant tout droit à l’étage inférieur.

Les Fédalis ont été les premiers à trouver le chemin des filets, but signé Kamal El Kraa (43è), alors que les Safiots ont égalisé au début du seconf half (50è), grâce à leur défenseur brésilien, Claudio Santos.



A signaler que l’Olympique de Safi vient de s’attacher les services de l’entraîneur Fouzi Jamal qui a succédé à Saïd Chiba qui occupait le poste de manager général du club, ne pouvant exercer en tant que coach du moment où le litige entre l’OCS et Abdelhadi Sektioui n’est pas encore réglé.



Il y a lieu de rappeler que deux rencontres ont eu lieu mardi. La première, comme précité, a opposé le HUSA au Raja sanctionnée par un nul blanc, tandis que la seconde a vu le MAS aligner une troisième victoire d’affilée contre le Mouloudia d’Oujda par 2 buts à 1.



Les trois derniers matches comptant pour cette manche devaient être disputés hier, à savoir MAT-FUS, DHJ-ASFAR et IRT-RSB.



Botola Pro D2

Voici le programme de la 30è et dernière journée de la Botola Pro D2 "Inwi" de football, prévue ce vendredi (17h00):

Jeunesse Benguerir - Jeunesse sportive Salmi

Olympique Khouribga - Ittihad Khémisset

Racing Casablanca - Stade Marocain

Wydad Témara - Olympique Dcheira

Chabab Atlas Khénifra - Widad Fès

KAC Kénitra - Tihad Casablanca

Union Touarga - Kawkab Marrakech

AS Salé - Raja Béni Mellal.