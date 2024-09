Le Wydad de nouveau accroché

La bonne opération de la RCAZ

22/09/2024

L'Union Touarga et le Wydad de Casablanca ont fait match nul (1-1), vendredi en match de la 3ème journée de Botola Pro D1, disputé au Stade 18 novembre à Khémisset.



Mouad Dahak a ouvert le score en faveur de l'Union Touarga, en transformant un pénalty à la 16è minute du jeu. Walid Nassi a égalisé pour les Rouges à la 37è minute.

Suite à ce nul, l'Union Touarga s'installe provisoirement en tête du classement avec 5 points, une unité de plus que le WAC (4è).



L’autre match avancé vendredi, ayant opposé , au stade Saniet Rmel, le Moghreb de Tétouan au Maghreb de Fès s’est soldé, lui aussi, sur le score de parité, un partout.

Les locaux ont ouvert le score à la 68è minute du jeu par Mohamed Kamal. A la 8ème minute du temps additionnel de la rencontre, Saad Ait Khoursa a égalisé pour le MAS.

Après ce nul, les Fassis occupent la 4è place avec 4 points, alors que le MAT est 10è avec deux unités.



Samedi, le Hassania d’Agadir (HUSA), qui recevait la Renaissance Zemamra (RCAZ) au stade El Massira de Safi, s’est incliné sur le score de 1 à 0. Les visiteurs ont ouvert la marque au début de la seconde période par l’intermédiaire de Salaheddine Mousaddaq (51è).



Le HUSA, qui a terminé le match à dix après l’expulsion de Jamal Chemakh à la 33è minute, reçoit à Safi en raison de la fermeture du Grand stade d’Agadir qui subit des travaux de rénovation en prévision des compétitions continentales et mondiales qui auront lieu dans le Royaume.



A la faveur de cette victoire, la RCAZ porte son actif à quatre unités et rejoint provisoirement, en deuxième position, le FUS Rabat, le Difaa El Jadida, le Maghreb Fès et le Wydad Casablanca.



De son côté, le Hassania a vu son compteur stoppé à trois points aux côtés de l'AS FAR, l'Ittihad Tanger et la Renaissance Berkane.



Dimanche, deux matches devaient opposer le COD Meknès à la JS Soualem et le Chabab Mohammedia à l’Olympic Safi. Sachant que cette journée a été amputée de trois rencontres, à savoir Raja-FUS, DHJ-ASFAR et RSB-IRT.



Ces matches ont été ajournés en raison de l’engagement en fin de semaine des Verts, des Militaires et des Berkanis en compétitions africaines interclubs.